На вид мужчине около 40 лет





31 марта, около 16 часов, на пересечении улиц Выборная и Кирова мужчина на черном Range Rover сбил 14-летнюю девочку — семья пострадавшей попросила помощи в розыске очевидцев.





«Мы гуляли с друзьями, увидели под [Кировским] мостом мужчину лет 40, он распространял наркотики. Мы ему начали кричать, он нас не услышал, но увидел. Побежал наверх, мы ему навстречу пошли, столкнулись. Мои друзья, пацаны, спросили у него, что он делал. Он говорит: "Я ничего не делал", два друга пошли проверять, а мы с моей подругой остались стоять за остановкой ["Инюшенский бор"], на поляне возле моста Кировского. Он [водитель] перешел дорогу на красный, сел в "Рэндж Ровер", переехал там же, где переходил, где вообще нельзя ездить, и поехал на нас. Мои друзья по сторонам побежали, а я просто назад и не успела убежать. <...> Вчера написали заявление, сегодня приезжал полицейский», — рассказала корреспонденту НГС пострадавшая Мария. По словам девушки, у нее сотрясение мозга и многочисленные ушибы.





По словам очевидцев, после того, как автомобиль сбил Марию, он протаранил два дерева и скрылся





Как рассказала мать пострадавшей Оксана, полицейским уже удалось найти одного очевидца, который подтвердил слова детей, однако он тоже не увидел номера иномарки.





«"Ровер" черного цвета, уже нашли очевидцев, нам бы номер узнать — он залеплен грязью. <...> У меня кусок от машины, я вчера забрала, там всякие номера на обратной стороне, может хоть так поможет. Но он хорошо подпортил машину, потому что два дерева, которые там дальше стояли, — они с корнями выдраны. Вот Маша с капота слетела, он дальше поехал по деревьям», — рассказала Оксана. Женщина добавила, что на решетке радиатора машины были три оранжевые полоски.





Всех, кто что-либо знает о подозреваемом и его местонахождении, просят позвонить по телефону 8–913–716–01–48.







В прошлом месяце новосибирские полицейские попросили помощи в розыске подозреваемого в преступлении на сексуальной почве, который мог ездить на «Тойоте Камри».