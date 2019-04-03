Новосибирский музыкант написал книгу с раскрасками о панк-роке, Егоре Летове и Янке

Лидер старейшей новосибирской панк-группы «Путти» Александр Чиркин написал мемуары о себе, своей группе, Янке, Егоре Летове и сибирском панк-роке

Лидер старейшей новосибирской панк-группы «Путти» Александр Чиркин написал книгу воспоминаний о зарождении сибирского панк-рока, своих выступлениях, знакомстве с Егором Летовым, Янкой Дягилевой, группой «Король и Шут» и другими музыкантами.





«Книга — о том, как организовывался сибирский панк-рок, новосибирский — уж точно. Потом о том, как я мотался в армию и познакомился там с Летовым, братьями [Евгением и Олегом] Лищенко (из омской рок-группы "Пик Клаксон". — Прим. ред.). Потом с Янкой, Лукичом. Как там "репали" (репетировали. — Прим. ред.), их репетиции, на которых я присутствовал… Я от своего лица всё пишу. Короче, "Мемуары гейши"… Начало идёт с 1980 года и по сегодняшний день, когда 35-летие отметили (14 апреля 2018 года. — Прим. ред.). Описывал только яркие и интересные подробности, например, как с "Шутами" ("Король и шут". — Прим. ред.) играли — подробности, о которых в прессе не расскажут. <…> Как назову книгу ещё не знаю: у меня она пока называется "Зачатие сибирского панк-рока". Ну не "Ландыши" же её называть?» — рассказал корреспонденту НГС Александр Чиркин.







Чиркин сам проиллюстрировал описанные в книге события: например, верхний рисунок — о том, как музыкант его группы открыл в 1990-е киоск, а после этого устроил ванну из шампанского себе и своей знакомой





Музыкант рассказал, что ему осталось нарисовать иллюстрации — потом книга уйдёт в печать. Мемуары издадут в твёрдом переплёте с карикатурными рисунками самого Чиркина, фотоиллюстрациями и раскрасками в конце. В книгу планируется также вкладывать диск группы «Путти» с лучшими песнями за 36 лет её истории. Пока намечен тираж в 300 экземпляров. Предоплату за одну книгу в размере 850 рублей Александр Чиркин начал собирать на официальной странице группы соцсети «ВКонтакте». Сбор денег продлится 36 дней — по количеству лет группе.







На иллюстрации — запись одной из песен «Путти». Особый звуковой эффект достигался пением в банную шайку





В конце марта НГС рассказал ещё об одной книге, которую написал новосибирский победитель шоу «Битва экстрасенсов» Тимофей Руденко. Книга будет выпущена тиражом в 20 тысяч экземпляров, а в продаже появится по цене от 500 до 600 рублей.