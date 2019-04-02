Кинотеатр «Победа» загорелся синим в поддержку людей с аутизмом

Акция «Зажги синим» прошла в кинотеатре в Международный день распространения информации об аутизме

Кинотеатр «Победа» участвует в акции «Зажги синим» уже несколько лет
Кинотеатр «Победа» участвует в акции «Зажги синим» уже несколько лет


Сегодня вечером, 2 апреля, в Международный день распространения информации об аутизме, здание кинотеатра «Победа» подсветили синим цветом — это сделали в знак солидарности с людьми с аутизмом и их близкими. 


Кроме того, в кинотеатре прошла конференция, посвященная вопросам социализации людей с аутизмом, аутизм-френдли-сеанс мультфильма «Королевский корги» и благотворительный аукцион работ детей с расстройством аутистического спектра.


«В этом году мы провели сразу несколько мероприятий на нашей площадке, наша задача — объединить на нашей территории все организации, которые занимаются проблемами детей с аутизмом. <...> Первые годы акции были большого размаха, их задача была привлечь внимание к проблеме. Сейчас мы говорим о том, как этим детям социализироваться, как им жить в обществе. То есть это более социальные, просветительские мероприятия», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь «Победы» Лидия Маркова. 



Акция проходит по инициативе организации по защите прав людей с аутизмом Autism Speaks. Каждый год по всему миру в этот день главные здания и объекты в разных странах меняют подсветку на синюю для привлечения внимания к данной проблеме. Например, Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, Статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро, Пизанская башня, египетские пирамиды и Сиднейский оперный театр.


30 марта новосибирские организации отмечали «Час Земли» — с 20:30 до 21:30 те, кто присоединился к акции, отключали на своих зданиях свет и подсветку. Вместе с этой акцией жителей города позвали на набережную, чтобы посмотреть на звезды, — «Новосибирское астрономическое общество» выставило телескопы.

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