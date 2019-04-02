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«У травли нет оправданий»: детский психолог — о крике души 13-летней школьницы и реакции взрослых

Анастасия Беренова рассказала, что нужно делать родителям, чтобы дети не пропадали в смартфонах

Психолог Анастасия Беренова считает очень правильным, что подросток не побоялась написать о том, что ее тревожит
Психолог Анастасия Беренова считает очень правильным, что подросток не побоялась написать о том, что ее тревожит

Колонка 13-летней Полины Бушуевой о травле в школе и о том, почему подростки уходят с головой в интернет, вызвала бурную реакцию со стороны взрослых. В комментариях многие назвали описанные Полиной проблемы надуманными и посоветовали подросткам заняться чем-нибудь полезным. 


Психолог Анастасия Беренова изучила и колонку Полины, и комментарии в сети. Публикуем ее мнение целиком.


Когда я начала читать статью, написанную подростком, я очень обрадовалась. Нет, не злорадства ради, что ей плохо, ни в коем случае. Я всегда стараюсь из самой тяжелой истории вытащить ресурсные моменты, тут их два. Во-первых, интернет, который приносит пользу и здоровое общение, этакий тыл на войне в школе и дома. Во-вторых, способность девочки рассказать об этом в СМИ. Это вообще огромный плюс на будущее — уметь понимать, что с тобой происходит, и рассказывать об этом.


Я и сама уже писала — если ребенок проводит столько времени в Сети, может, это не зависимость, а честный выбор — там лучше, тогда вопросы уже к реальности, почему же она такая плохая? Нет, я вовсе не ругаю все школы и школьную жизнь. Но давайте будем честными — кому-то в этой среде лучше или хуже, у кого-то в классе есть понимание, а у кого-то — нет.


Виноват ли в этом сам человек? У каждого своя способность психики реагировать на стресс, у каждого своя способность включаться в коллектив. Конечно, эти навыки можно тренировать, можно научить подростка принципам словесной самозащиты (и нужно), но заставить человека соответствовать чьим-то ожиданиям — начало насилия.


А вот что касается реакции внешней среды — когда от сверстников льются насмешки, когда можно избить, когда учителя закрывают на все глаза — это уже травля, и говорить, что пострадавший каким-то правилам не соответствует, все равно, что говорить «надела короткую юбку». У травли нет оправданий. И история про то, что плохого человека можно побить, — очень подлое оправдание насилия.


Почему я говорю — человек, не подросток, не ребенок? Представьте, что колонку бы написал взрослый человек. Что ему плохо на работе, коллектив смеется над ним. Дома муж интересуется только зарплатой (поэтому сложно рискнуть и сменить работу) и нет близости и понимания, а в интернете есть какая-то отдушина. Возможна ли такая ситуация? И в реакции на нее также проявились бы все токсичные детали людей в «белом пальто». Они посоветовали бы жить правильно. Они осудили бы за слабость и неспособность дружить с коллективом. Ткнули бы, что сама виновата, что не выстроила отношений с семьей. И что все это дурь. Может, посочувствовали бы — это хорошо.


Знаете, что лично для меня самое раздражающее и невыносимое в ситуации травли? Нет, не поведение агрессора, не слабость жертвы. А толпа наблюдателей, которые знают, как надо. Золотое правило: если человек написал о душевных переживаниях, ему важно понять, что он не один и его слышат. Всякое обвинение, советы, осуждение — фактически разогрев общества, признание права на насилие, позиция «ты не такая, раз тебе плохо, твои ценности — ерунда, я знаю, как тебе жить». Все это тоже насилие, психологическое. И поддерживая его, все общество загоняет себя в тупик. Запрет на слабость лишает всех нас реальной силы.


Я недаром не пишу тут про подростков и взрослых: проблемы детей — всего лишь частный случай. Он показывает, что у нас в обществе нет здоровой, адекватной реакции на рассказ о проблемах человека. Любого.


Но вернемся к подросткам.


Чем они так насолили, что на признание о том, что им трудно жить, столько негатива, ненависти, зла? В худшем случае звучит и вовсе между строк «мне было плохо, пусть и тебе так будет».


На самом деле мы живем в чудовищной эпохе инфантилизации. Детство гипертрофированно растянуто. И страдают от этого как раз таки подростки. Кроме школы, часто их жизнь никак не проявлена. Хорошо, если у подростка есть круг общения, интересы вне школы и ясна будущая профессия. В остальных случаях вокруг них только оценки. Добавим к этому моду на тотальный контроль над жизнью ребенка и получим весьма неутешительный результат. Да, кстати, подростковые депрессии существуют, и это не блажь, а заболевание, которое требует коррекции.


О чем вы разговариваете с ребенком, идя из школы? За что хвалите? Когда я спрашиваю на лекциях, за что хвалите, большинство родителей хором говорят: «За оценки». Хорошо, говорю, а как вы думаете, какие комплименты они ждут от вас? Тишина.


Поэтому по пунктам, что можно действительно сделать для них:


1. Искренне интересоваться жизнью ребенка. Ни в коем случае не отмахиваться от рассказов о том, кто кого обижает. И начать эти разговоры лучше задолго до подросткового возраста, чтобы в семье был фундамент доверия. Разговоры об оценках лучше заменить вопросом «Что было интересного?». Если предмет важен, а оценки не радуют, ищите другой вход в этот пласт знаний. Может, книги не из школьной программы? Может, кружок по физике? Может, практика в агентстве дизайна вместо черчения?


2. Про заработок. Подростки, кстати, очень любят подработки. Это еще один миф об их лени. Можно вовлечь их в волонтерство, я знаю много тех, кто не просто увлечен, но и гордится этим — ведь социальный статус тоже повышается. Только не надо начинать с историй «посиди-ка на кассе». Подработка должна быть не наказанием — «пусть знают, как тяжело родителям», а реально полезной практикой для будущей жизни.


3. Что делать, если подросток ничего не хочет? Значит, не нашли то, что действительно интересно, не заинтересовали. Возможно, его тип интеллекта просто не реализован в школе. Например, у него «натуралистический» тип интеллекта (из классификации Л. Петрановской — способность легко находить общий язык с животными и природой. — Прим. ред.), полезный сто лет назад, но не востребованный сейчас. Найти решение, если захотеть, можно. Чтобы увидеть это, важно смотреть на подростка без ожиданий и минуя свои представления о хорошем и плохом. Тогда, возможно, станут видны таланты.


4. Что касается интернета, то тотальный контроль и запугивание страшилками из Сети только вредят и подростку, и отношениям в семье. Старайтесь выстроить критическое мышление у ребенка, не следить за ним, а интересоваться его жизнью, выстроить доверие. И ни в коем случае не читайте его переписку! Не удивляйтесь потом, что в минуту грусти он приходит не к вам, а к друзьям из интернета.


5. Ну и напоследок. Травля и насилие недопустимы. Дайте понять ребенку, подростку, что это плохо, что он вправе рассказать о происходящем, если с ним случилось это. Что насмешки, бестактные комментарии, угрозы — все это зачатки травли, их важно и нужно пресекать. Научите способам словесной самозащиты, как постоять за себя. И дайте понять, что, если в классе невыносимая обстановка, это не его вина и из такого коллектива можно и нужно уходить, если ничего не помогает. А зачем находиться 11 лет там, где плохо?


Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

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