Власти передумали достраивать корпус больницы № 34

Две недели назад власти сообщали, что деньги на строительство всё-таки найдут

Один из корпусов больницы № 34 стоит недостроенным с 1990 года
Один из корпусов больницы № 34 стоит недостроенным с 1990 года


Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что корпус городской клинической больницы № 34 в Ленинском районе не вошёл в число приоритетных проектов, которые будут достроены в ближайшие 3 года. Ещё две недели назад областные депутаты говорили, что деньги на долгострой найдут и корпус начнут достраивать уже в ближайшее время.


«Честно скажу, за ближайшие 3 года у нас не будет возможности приступить к строительству всех объектов. В том числе, к сожалению, пока не попал в перечень приоритетных объектов корпус 34-й больницы», — сообщил Андрей Травников.


Он отметил, что в регионе есть другие недостроенные объекты и многие из них включены в программу капитальных вложений.


«Проблема таких долгостроев в том, что в период более высоких доходов и большего оптимизма в регионе было начато строительство многих, безусловно, необходимых объектов. <…> Сегодня многие из таких объектов включены в программу капитальных вложений. Мы ориентированы на достройку тем более таких долгожданных объектов. Но, как показывает опыт, заморозка объекта на три-четыре года увеличивает стоимость его достройки», — добавил Травников.


По его словам, проблема заключается как в постепенном износе недостроенного корпуса 34-й больницы, так и в изменении законодательства, появлении новых норм в области санитарной и пожарной безопасности. Стоимость достройки из-за этого может вырасти в 2,5 раза. 


Ранее глава областного минздрава Константин Хальзов оценивал стоимость завершения корпуса 34-й больницы в 1,2 миллиарда рублей. 


Летом этого года на улице Немировича-Данченко должна ожить стройка перинатального центра на 213 рожениц — он будет стоить более 2 миллиардов.

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