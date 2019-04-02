В Новосибирске распустились первые весенние цветы

Бутоны горожане заметили на левом берегу

В Сибирском питомнике растений пояснили, что цветение крокусов в это время — нормальное явление для сибирского резко континентального климата
В Сибирском питомнике растений пояснили, что цветение крокусов в это время — нормальное явление для сибирского резко континентального климата

В Новосибирске расцвели крокусы — их раскрывшиеся бутоны жители города заметили на левом берегу.


По наблюдениям очевидицы, распустившиеся цветы можно увидеть на улице Новогодней.


«То, что на сегодня распустились крокусы, — это для весны нормально, — пояснил корреспонденту НГС руководитель Сибирского питомника растений Сергей Поляков. — И я не удивлюсь [тому], что, допустим, <…> у нас через неделю-полторы уже на пригорках, <…> на южных склонах <…> зацветут подснежники — это тоже нормально».


По его словам, первыми начинают зацветать растения, которые растут на небольших возвышенностях, с южной, солнечной стороны. Там земля прогревается быстрее, это позволяет растениям раньше набрать сумму положительных температур, чтобы пробудиться или распуститься.


В прошлом году крокусы также расцвели в начале апреля
В прошлом году крокусы также расцвели в начале апреля


На прошлой неделе в микрорайоне «Шлюз» заметили первую зелень. А в середине марта в городе проснулись бабочки-крапивницы: одну из первых заметили на дороге в микрорайоне ОбьГЭС.

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