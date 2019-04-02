Строителям Бугринского моста пригрозили иском о банкротстве

В последние годы «Сибавтобан» известен как подрядчик по проекту «Безопасные и качественные дороги», но раньше дорожники участвовали и в строительстве Бугринского моста (на фото)

Новосибирскую дорожно-строительную компанию «Сибавтобан» обвинили в банкротстве — компании, которая строила Бугринский мост, Восточный обход и занималась ремонтом десятка городских улиц, пригрозили заявлением в суд.







Сообщение о намерении кредитора обратиться в суд появилось на портале Федресурс — едином федеральном реестре юридически значимых сведений. Уведомление о банкротстве составил кредитор — ООО «СпецТрансСтрой» (СТС).





«<...> "СпецТрансСтрой" уведомляет о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании должника, ООО "Сибавтобан", несостоятельным (банкротом), в связи с наличием у должника признаков банкротства <...>», — сообщается на Федресурсе.







Гендиректор СТС Евгений Косых от комментариев для НГС отказался. В «Сибавтобане» обещали предоставить официальный комментарий позже.





«Сибавтобан» — новосибирская компания, до середины 2016 года контролировалась «Сибмостом». Компания участвовала в строительстве крупнейших дорожных объектов Новосибирской области, в том числе, по данным «Коммерсанта», и Бугринского моста, Северного и Восточного обходов, автодорог «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий», «Новосибирск — Павлодар, участков федеральных автодорог Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт» и других. Кроме того, компания занималась строительством объектов в других регионах, в том числе объездной дороги Симферополя в Крыму.





Кроме того, «Сибавтобан» занимался ремонтом городских магистралей по программе «Безопасные и качественные дороги». Среди них — Красный проспект, улица Немировича-Данченко, Мочищенское шоссе и многие другие. По данным «Контур.Фокус», выручка компании в 2017 году составила 4,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 24,7 миллиона рублей.





В ноябре компания задолжала своим работникам несколько миллионов рублей.