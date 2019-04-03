В Новосибирск завезли дешёвый кроссовер Nissan Qashqai за миллион с «хвостиком»

Новый Nissan Qashqai поступил в дилерские центры

Nissan Qashqai с новым оформлением радиаторной решетки
Nissan Qashqai с новым оформлением радиаторной решетки

Новосибирские дилерские центры получили первые кроссоверы Nissan Qashqai после значительного обновления. У автомобиля улучшили рулевое управление и сделали новый руль, перенастроили подвеску, в салоне использовали новые материалы. 


«Спрос высокий, как на любую новинку. Самая востребованная комплектация — SE+», — уточнила Юлия Чепугачева, руководитель отдела маркетинга компании «Сибирские моторы» (официальный дилер Nissan в Новосибирске).


Базовая версия кроссовера XE стоит 1 290 000 рублей и включает в себя систему стабилизации, 6 подушек безопасности, лобовое стекло с электрообогревом, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, кожаный руль, аудиосистему. Двигатель 1,2-литровый 115-сильный, привод передний, коробка механическая. 


Востребованная версия SE+ с 2-литровым мотором и вариатором стоит 1 657 000 рублей. В такой машине есть сенсорная мультимедиа, парктроники, обогрев руля, подогрев всех сидений, круиз, камера заднего вида, датчики дождя и света. 


Недавно НГС делал обзор новой Hyundai Elantra с необычными треугольными фарами

Прочтений: 4604

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (21)21
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено