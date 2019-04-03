В Новосибирск завезли дешёвый кроссовер Nissan Qashqai за миллион с «хвостиком»

Nissan Qashqai с новым оформлением радиаторной решетки

Новосибирские дилерские центры получили первые кроссоверы Nissan Qashqai после значительного обновления. У автомобиля улучшили рулевое управление и сделали новый руль, перенастроили подвеску, в салоне использовали новые материалы.







«Спрос высокий, как на любую новинку. Самая востребованная комплектация — SE+», — уточнила Юлия Чепугачева, руководитель отдела маркетинга компании «Сибирские моторы» (официальный дилер Nissan в Новосибирске).





Базовая версия кроссовера XE стоит 1 290 000 рублей и включает в себя систему стабилизации, 6 подушек безопасности, лобовое стекло с электрообогревом, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, кожаный руль, аудиосистему. Двигатель 1,2-литровый 115-сильный, привод передний, коробка механическая.





Востребованная версия SE+ с 2-литровым мотором и вариатором стоит 1 657 000 рублей. В такой машине есть сенсорная мультимедиа, парктроники, обогрев руля, подогрев всех сидений, круиз, камера заднего вида, датчики дождя и света.







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