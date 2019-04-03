В Новосибирск завезли дешёвый кроссовер Nissan Qashqai за миллион с «хвостиком»
Новый Nissan Qashqai поступил в дилерские центры
Новосибирские дилерские центры получили первые кроссоверы Nissan Qashqai после значительного обновления. У автомобиля улучшили рулевое управление и сделали новый руль, перенастроили подвеску, в салоне использовали новые материалы.
«Спрос высокий, как на любую новинку. Самая востребованная комплектация — SE+», — уточнила Юлия Чепугачева, руководитель отдела маркетинга компании «Сибирские моторы» (официальный дилер Nissan в Новосибирске).
Базовая версия кроссовера XE стоит
Востребованная версия SE+ с 2-литровым мотором и вариатором стоит
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Дмитрий Косенко
Фото предоставлено компанией «Сибирские моторы»