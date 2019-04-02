УАЗ объявил о выпуске своего «Лэнд Крузер Прадо» за 1,5 миллиона рублей

Toyota Land Cruiser Prado стоит от 2,5 миллиона рублей

УАЗ, входящий в группу Sollers, приступил к разработке нового внедорожника класса Toyota Land Cruiser Prado.





Автомобиль должен появиться в 2020 году и будет стоить 1,5 миллиона рублей. Об это РИА Новости сообщил глава Sollers Вадим Швецов. Машина получит новую платформу и новые двигатели, разработанные совместно с немецкой компанией FEV.







«Главное наше — сделать машину "Русский Прадо", то есть семейства "Прадо", но по русской цене. Будем позиционироваться рядом с китайскими джипами и просить где-то те же деньги», — сказал Вадим Швецов.





В новосибирском дилерском центре «Луна авто» подтвердили новые разработки УАЗа и уточнили, что пока основную выручку компании делают модель «Патриот», пикап на его базе и легендарная «буханка».





«Самая востребованный — "Патриот". Затем можно поделить на две части востребованные модели — это пикап и "буханка", вечная машина», — сообщили в отделе продаж дилерского центра «Луна авто».





Напомним, оригинальный Toyota Land Cruiser Prado сейчас стоит минимум 2 499 000 рублей за 2,7-литровый бензиновый мотор и механику. С мощным мотором и автоматом внедорожник тянет уже на 3,3–4,4 миллиона рублей.





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