УАЗ объявил о выпуске своего «Лэнд Крузер Прадо» за 1,5 миллиона рублей
«УАЗ Прадо» получит новые платформу и моторы
УАЗ, входящий в группу Sollers, приступил к разработке нового внедорожника класса Toyota Land Cruiser Prado.
Автомобиль должен появиться в 2020 году и будет стоить 1,5 миллиона рублей. Об это РИА Новости сообщил глава Sollers Вадим Швецов. Машина получит новую платформу и новые двигатели, разработанные совместно с немецкой компанией FEV.
«Главное наше — сделать машину "Русский Прадо", то есть семейства "Прадо", но по русской цене. Будем позиционироваться рядом с китайскими джипами и просить где-то те же деньги», — сказал Вадим Швецов.
В новосибирском дилерском центре «Луна авто» подтвердили новые разработки УАЗа и уточнили, что пока основную выручку компании делают модель «Патриот», пикап на его базе и легендарная «буханка».
«Самая востребованный — "Патриот". Затем можно поделить на две части востребованные модели — это пикап и "буханка", вечная машина», — сообщили в отделе продаж дилерского центра «Луна авто».
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Дмитрий Косенко
Фото toyota.ru