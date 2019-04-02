Внедорожник с дипломатическими номерами припарковался на тротуаре Красного проспекта
В другой день эту же машину видели стоящей на пешеходном переходе
Автомобили Chevrolet Captiva с дипломатическими номерами заметили припаркованными на тротуаре и пешеходном переходе — бдительный новосибирец фотографировал машины с прошлого года и сделал несколько фото с нарушениями парковки в разное время.
Это систематическое нарушение ПДД со стороны работников консульства Узбекистана, написал в редакцию читатель НГС и прислал письмо в рубрику «Паркуюсь как чудак». На изображениях — автомобили Chevrolet Captiva с дипломатическими номерами.
В генеральном консульстве Узбекистана в Новосибирске подтвердили, что это номера машин консульства. Но прокомментировать нарушения правил парковки не смогли.
«Сейчас дипломаты и все сотрудники находятся в командировке», — объяснили в консульстве Узбекистана и предложили прокомментировать случаи парковки при личной встрече в конце недели.
Корреспондент НГС отправила запрос в Госавтоинспекцию города с просьбой рассказать, какие правила нарушил водитель автомобиля и что ему грозит.
По статье 12.19. КоАП за нарушение правил остановки и парковки машину могут эвакуировать. Штраф за парковку на тротуаре или пешеходном переходе — 1000 рублей.
Недавно автовладелец не нашёл парковку и загнал свою машину на гору снега перед тротуаром.
Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.
Анна Богданова
Фото читателя НГС