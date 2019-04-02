Внедорожник с дипломатическими номерами припарковался на тротуаре Красного проспекта

В другой день эту же машину видели стоящей на пешеходном переходе

Фото сделано в марте 2019 года — машина стоит у дома на Красном проспекте, 51. От дороги её отделяет выделенная полоса для общественного транспорта

Автомобили Chevrolet Captiva с дипломатическими номерами заметили припаркованными на тротуаре и пешеходном переходе — бдительный новосибирец фотографировал машины с прошлого года и сделал несколько фото с нарушениями парковки в разное время.







Это систематическое нарушение ПДД со стороны работников консульства Узбекистана, написал в редакцию читатель НГС и прислал письмо в рубрику «Паркуюсь как чудак». На изображениях — автомобили Chevrolet Captiva с дипломатическими номерами.







В генеральном консульстве Узбекистана в Новосибирске подтвердили, что это номера машин консульства. Но прокомментировать нарушения правил парковки не смогли.





«Сейчас дипломаты и все сотрудники находятся в командировке», — объяснили в консульстве Узбекистана и предложили прокомментировать случаи парковки при личной встрече в конце недели.







Фото датировано ноябрём прошлого года. На фото — парковка через дорогу от «Дома под часами» на Красном проспекте, 11





Корреспондент НГС отправила запрос в Госавтоинспекцию города с просьбой рассказать, какие правила нарушил водитель автомобиля и что ему грозит.







По статье 12.19. КоАП за нарушение правил остановки и парковки машину могут эвакуировать. Штраф за парковку на тротуаре или пешеходном переходе — 1000 рублей.





Недавно автовладелец не нашёл парковку и загнал свою машину на гору снега перед тротуаром.





Парковка на Мичурина



