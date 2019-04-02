«Ночью мимо не пройдёшь»: в Академгородке дорожный знак поставили прямо посередине тротуара

В центре узкого тротуара на улице Российской в Советском районе Новосибирска установили знак пешеходного перехода — в мэрии сообщили, что знак установлен согласно нормам.

Знак сфотографировала жительница Академгородка Ирина. Она уточнила корреспонденту НГС, что сделала фотографию у остановки «Магазин» на улице Российской, 26.

«Точно не подскажу, [когда поставили]. Замечен был недавно. <...> Знак посреди дорожки, в тёмное время суток вы точно не пройдёте мимо»,

— рассказала она.

Корреспондент НГС попросил мэрию назвать причины, по которым знак был установлен в таком месте. В ответ на запрос в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска сообщили, что никаких нарушений в установке знака нет.