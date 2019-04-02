«Ночью мимо не пройдёшь»: в Академгородке дорожный знак поставили прямо посередине тротуара

В центре узкого тротуара на улице Российской в Советском районе Новосибирска установили знак пешеходного перехода — в мэрии сообщили, что знак установлен согласно нормам.
Знак сфотографировала жительница Академгородка Ирина. Она уточнила корреспонденту НГС, что сделала фотографию у остановки «Магазин» на улице Российской, 26.
«Точно не подскажу, [когда поставили]. Замечен был недавно. <...> Знак посреди дорожки, в тёмное время суток вы точно не пройдёте мимо»,
— рассказала она.
Корреспондент НГС попросил мэрию назвать причины, по которым знак был установлен в таком месте. В ответ на запрос в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска сообщили, что никаких нарушений в установке знака нет.
«Дорожный знак 5.19.1 установлен согласно нормативным документам и ГОСТ 52289–2004.
В соответствии с нормативными документами дорожные знаки не устанавливаются на проезжей части, а устанавливаются от края проезжей части или бордюрного камня на расстоянии двух метров»,
— говорится в ответе департамента.
Это не первый случай, когда знаки устанавливают посредине тротуара, при этом формально нарушений в этом нет. Таким же образом знак установлен, например, на остановке «Улица Кропоткина» в Заельцовском районе. А в августе 2018 года на улице Геодезической в Ленинском районе Новосибирска пешеход разбил голову о дорожный знак — очевидцы рассказывали, что из-за травмы у него полилась кровь.