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Весна

«Ночью мимо не пройдёшь»: в Академгородке дорожный знак поставили прямо посередине тротуара

В мэрии считают, что знак установлен нормально

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Жительница Академгородка заметила знак на улице Российской, 26

Фото: Ирина

В центре узкого тротуара на улице Российской в Советском районе Новосибирска установили знак пешеходного перехода — в мэрии сообщили, что знак установлен согласно нормам.

Знак сфотографировала жительница Академгородка Ирина. Она уточнила корреспонденту НГС, что сделала фотографию у остановки «Магазин» на улице Российской, 26. 

«Точно не подскажу, [когда поставили]. Замечен был недавно. <...> Знак посреди дорожки, в тёмное время суток вы точно не пройдёте мимо», 

— рассказала она.

Корреспондент НГС попросил мэрию назвать причины, по которым знак был установлен в таком месте. В ответ на запрос в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска сообщили, что никаких нарушений в установке знака нет. 

«Дорожный знак 5.19.1 установлен согласно нормативным документам и ГОСТ 52289–2004. 

В соответствии с нормативными документами дорожные знаки не устанавливаются на проезжей части, а устанавливаются от края проезжей части или бордюрного камня на расстоянии двух метров», 

— говорится в ответе департамента.

Это не первый случай, когда знаки устанавливают посредине тротуара, при этом формально нарушений в этом нет. Таким же образом знак установлен, например, на остановке «Улица Кропоткина» в Заельцовском районе. А в августе 2018 года на улице Геодезической в Ленинском районе Новосибирска пешеход разбил голову о дорожный знак — очевидцы рассказывали, что из-за травмы у него полилась кровь.

Дмитрий Здорников
Фото читательницы НГС

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ТЕКСТ

Дмитрий Здорников

ТЕГИ

дорожные знакимэрия Новосибирска

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КОММЕНТАРИИ (37)

ГХОСТ
2 апр 2019 в 16:42

Может надо было носом ткнуть в ГОСТ?
5.1.5 Знаки устанавливают справа от проезжей части или над нею, вне обочины (при ее наличии), за исключением случаев, оговоренных настоящим стандартом, а также справа от велосипедной или пешеходной дорожки или над ними.
5.1.7 Расстояние от края проезжей части (при наличии обочины - от бровки земляного полотна) до ближайшего к ней края знака, установленного сбоку от проезжей части, должно быть 0,5-2,0 м

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elka           
2 апр 2019 в 16:41

нормально знак установлен! по ночам надо дома спат!не шляться

мамасита
2 апр 2019 в 16:48

Предлагаю сделать остановку общественного транспорта прямо на крыльце мэрии, рядом с входной дверью.