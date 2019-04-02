Новосибирский гимнаст выступит на чемпионате Европы

Чемпионат Европы пройдёт в Польше с 10 по 14 апреля

Всего от России на чемпионате Европы выступит 6 спортсменов

Новосибирский гимнаст Иван Стретович примет участие в чемпионате Европы по спортивной гимнастике — соревнование пройдет в польском Щецине с 10 по 14 апреля.







«На отдельных видах выступят Денис Аблязин, Иван Стретович, Дмитрий Ланкин и Владислав Поляшов, а Никита Нагорный и Артур Далалоян — в многоборье», — сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.





В марте новосибирцы Иван Стретович и Никита Игнатьев стали победителями на этапе Кубка в Германии — российские гимнасты обошли хозяев турнира на несколько баллов.