Новосибирский гимнаст выступит на чемпионате Европы

Чемпионат Европы пройдёт в Польше с 10 по 14 апреля

Всего от России на чемпионате Европы выступит 6 спортсменов
Всего от России на чемпионате Европы выступит 6 спортсменов

Новосибирский гимнаст Иван Стретович примет участие в чемпионате Европы по спортивной гимнастике — соревнование пройдет в польском Щецине с 10 по 14 апреля.


«На отдельных видах выступят Денис Аблязин, Иван Стретович, Дмитрий Ланкин и Владислав Поляшов, а Никита Нагорный и Артур Далалоян — в многоборье», — сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.


В марте новосибирцы Иван Стретович и Никита Игнатьев стали победителями на этапе Кубка в Германии — российские гимнасты обошли хозяев турнира на несколько баллов.

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