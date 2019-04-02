Новосибирский гимнаст выступит на чемпионате Европы
Чемпионат Европы пройдёт в Польше с 10 по 14 апреля
Новосибирский гимнаст Иван Стретович примет участие в чемпионате Европы по спортивной гимнастике — соревнование пройдет в польском Щецине с 10 по 14 апреля.
«На отдельных видах выступят Денис Аблязин, Иван Стретович, Дмитрий Ланкин и Владислав Поляшов, а Никита Нагорный и Артур Далалоян — в многоборье», — сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
В марте новосибирцы Иван Стретович и Никита Игнатьев стали победителями на этапе Кубка в Германии — российские гимнасты обошли хозяев турнира на несколько баллов.
Дарья Януш
Фото Алексея Филиппова (РИА Новости)