Чиновники нашли незаконную стройку на Троллейной. Спустя 3 года там открылся двухэтажный магазин

В Ленинском районе Новосибирска с начала года работает магазин строительных материалов — его построили на небольшом земельном участке в частном секторе недалеко от улицы Троллейной. На стройку по адресу Хасановская, 2 ещё в 2016 году обратил внимание общественник Михаил Рязанцев — в мэрии ему отвечали, что строить тут действительно нельзя, и планировали снести здание. Теперь тут работает двухэтажный магазин, который его владелец капитальной постройкой не считает. «В 2016 году на месте частного дома рядом с Ленинским рынком началась стройка: начали ставить каркас. Что само по себе удивительно, так как частные дома из такого каркаса не строят. <…> Из мэрии мне сообщили, что здание [в 2016 году] признано самостроем и документы направлены в строительную инспекцию. За год ничего не изменилось… <…> В начале [20]18-го я смотрю — делают остекление. Делаю запрос в мэрию, а мне отвечают, что владельца участка оштрафовали. <…> А в начале 2019 года там открылся строительный магазин», — рассказал Михаил Рязанцев.

Рязанцев добавил, что на таком небольшом участке возводить капитальное строение нельзя — для этого требуется участок минимум в 1000 кв. м.



Магазин находится на обычном участке площадью около 7 соток и занял его практически полностью: немного места осталось только за самим строением Фото: Густаво Зырянов

В официальных ответах, которые Рязанцев получал из мэрии Новосибирска (их копии имеются в распоряжении редакции НГС), сообщалось, что здание на участке с кадастровым номером 54:35:063325:31 действительно незаконное, а его владелец Бахромжон Ибрагимов привлечён к административной ответственности инспекцией госстройнадзора Новосибирской области.

«В настоящее время <…> в комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с использованием земельных участков на территории города Новосибирска, направлены материалы для рассмотрения вопроса о сносе самовольной постройки», — сообщил в официальном ответе Рязанцеву в марте 2018 года Анатолий Мотыга, который тогда возглавлял управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска.



Мэрия Новосибирска с самого начала строительства утверждала, что здание магазина является самостроем и должно быть снесено, рассказывает общественник Михаил Рязанцев Фото: Михаил Рязанцев

В магазине на Хасановской корреспондент НГС встретил руководителя ООО «Ресурс» Евгению Агееву, которая сообщила, что арендует магазин с конца 2018 года, а торговлю стройматериалами ведёт с начала 2019 года. Агеева сообщила, что собственник здания показал ей документы, которые подтверждали права на строение и на землю.



«Прежде чем открыться, мы позвонили в администрацию Ленинского района и спросили, достаточно ли вот этих документов? Может, надо прийти на приём к кому-то, узнать? Может, какие-то документы, разрешения ещё нужны на торговлю? Но мне сказали, что ничего больше не нужно», — пояснила корреспонденту НГС Евгения Агеева.

По словам Агеевой, она не знала о позиции городской власти по отношению к этому объекту и о штрафе, который был наложен на Ибрагимова.



Несмотря на позицию городской власти, магазин спокойно работает с начала 2019 года Фото: Густаво Зырянов

Сам владелец земельного участка Бахромжон Ибрагимов оказался недоступен для комментариев. Ситуацию со стройкой и магазином пояснил его брат, владелец здания Фархад Ибрагимов. По его словам, претензию к стройке представители местной власти озвучили только один раз в начале строительства. Братьям указали, что на этом участке возводить капитальное строение нельзя. При этом штраф, как заверил Фархад Ибрагимов, бизнесменам не выписывали.

«После чего мы не стали делать капитальный, а сделали временный нестационарный объект. <…> Планировалось делать всё из кирпича, но в связи с тем, что нестационарный объект не может быть таким, мы решили сделать разборную конструкцию. <…> Там нет фундамента, это — временное строение. У меня есть экспертиза, что это — нестационарный объект. <…> И построен он из сэндвич-панелей», — рассказал владелец здания.

