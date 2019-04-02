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Криминал

В подполе дома на Расточке нашли забетонированный труп женщины: в убийстве подозревают её сына

Родственникам и соседям подозреваемый говорил, что отправил мать в санаторий

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Тело женщины под полом квартиры нашли полицейские

Фото: Алёна Истомина / НГС

В Новосибирске полицейские раскрыли убийство почти годовалой давности, которое произошло на Расточке: тело 63-летней женщины нашли в подполе дома на улице 2-й Ольховской.

Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

По версии следствия, 1 мая 2018 года женщина, жившая в доме на 2-й Ольховской, поссорилась со своим 36-летним сыном. Следователи считают, что сын убил свою мать, выкопал яму в подполье под домом, положил туда тело и забетонировал его.

«Родственникам и соседям мужчина пояснял, что отправил свою мать в санаторий на длительное лечение», — рассказали в Следственном комитете.

По данным СК, спустя 11 месяцев, 1 апреля 2019 года, полицейские выяснили, где спрятано тело. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подозреваемый задержан, передали в следственном управлении.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области в свою очередь пояснили, что подозреваемый ранее судим за разбой, кражу и угон. Ранее полицейские получили оперативную информацию о том, что он в прошлом году убил свою мать. Когда 1 апреля они приехали на место происшествия, то обнаружили тело женщины под полом её квартиры на первом этаже.

В пресс-службе уточнили, что до этого никто не обращался в полицию ни с сообщением об этом преступлении, ни с заявлением об исчезновении женщины.

Ранее ещё один новосибирец признался в убийстве матери: его выдал детектор лжи

Ольга Хмелевская
Фото Алёны Истоминой

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Ольга Хмелевская

ТЕГИ

убийствовозбуждено уголовное дело

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КОММЕНТАРИИ (26)

яжмамка
2 апр 2019 в 14:38

поэтому лучше рожать дочек, и умнее и веселее, и в старости поддержка, а не вот это всё.
в мальчиков лучше вообще не вкладываться, а откладывать деньги себе, чтобы жить достойно.

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dr.Zloy
2 апр 2019 в 14:41

Левый берег. Будни.

Немама
2 апр 2019 в 15:00

Как хорошо, что у меня нет детей. В санаторий ездила на самом деле. И вернулась.

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