«На работу пешком, пить только воду»: медсёстрам поликлиники выдали по 3 тысячи — им не на что жить
Руководство поликлиники настаивает, что это «клевета»
Сотрудники поликлиники
Проблемы с зарплатами начались в поликлинике
А 28 марта им выдали лишь по 3 тысячи рублей аванса вместо обычных 10 тысяч (вся зарплата составляет около 25–30 тысяч в зависимости от нагрузки) и сказали, что до 20 апреля «денег нет».
«Это, получается, на 3 тысячи должна прожить до 20 апреля. Это вообще нереально.
Я пошла заплатила коммунальную услугу всю, и я осталась без денег. До 20-го числа должна на работу ходить пешком и пить только воду, всё, я не могу себе ничего купить. Три тысячи сейчас вообще ни о чём.
Я одна, а вот семьями живут — это что, за школу заплати, туда заплати», — описала ситуацию одна из медсестёр, работающая в отделении на улице Бориса Богаткова.
По словам другой сотрудницы, эта ситуация коснулась не только медсестёр и работников регистратуры, но и докторов — всем заплатили только по 3 тысячи рублей.
«С января нам дают 4–5 [тысяч] — не хватает даже, чтобы заплатить за коммунальные услуги, не говоря уже о том, что у нас дети есть. Причём не объясняют, почему так происходит.
Но простите, мы же тоже люди, у нас семья, у кого-то вообще ипотека, понимаете? До 10 [апреля] я должна заплатить за коммунальные услуги. То, что у нас семья, дети — как хочешь, так и живи на эти три тысячи. Слава богу, у меня есть муж, а кто-то воспитывает одна ребёнка»,
— объяснила медсестра поликлиники.
Собеседницы НГС отметили, что рассказывают о проблеме анонимно, поскольку боятся увольнения. Они приводят в пример историю коллеги, которой не выплатили отпускные, и сотрудница пожаловалась в трудовую инспекцию. В итоге ей урезали зарплату и просто «выжили» с работы, подчеркнули они.
Главный врач поликлиники
«Всё полностью выплачивается, всё полностью по дорожной карте. Не может быть такого априори совершенно, чтобы мы задержали зарплату», — заверил руководитель.
Он добавил, что данные о задержке зарплат — это «клевета».
«Я хочу сказать, была такая информация, что в трудовую инспекцию обращались типа сотрудники поликлиники, а это были сотрудники охранного агентства, с которыми мы подписывали договор, то есть это не наши сотрудники. Платит ли им директор охранного агентства или нет, знаете, это уже не наши проблемы, мы перечисляем деньги туда», — объяснил Игорь Сабуров.
Он добавил, что поликлиника начнёт проверку по поводу информации о задержке зарплат.
В марте 2013 года поликлиника
Мария Морсина
Фото Елены Поляковой