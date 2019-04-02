«На работу пешком, пить только воду»: медсёстрам поликлиники выдали по 3 тысячи — им не на что жить

Медсёстрам придётся прожить до 20 апреля практически без денег

Сотрудники поликлиники № 2 в Октябрьском районе Новосибирска возмутились большими задержками зарплат — три недели им придётся жить практически без денег. Главный врач отрицает, что зарплату не выдают.







Проблемы с зарплатами начались в поликлинике № 2 в начале 2019 года — сотрудникам вместо полной суммы выплачивали маленькими частями (от 200 рублей до 3–4 тысяч рублей) и сильно задерживали, анонимно рассказали корреспонденту НГС несколько медсестёр.







А 28 марта им выдали лишь по 3 тысячи рублей аванса вместо обычных 10 тысяч (вся зарплата составляет около 25–30 тысяч в зависимости от нагрузки) и сказали, что до 20 апреля «денег нет».







«Это, получается, на 3 тысячи должна прожить до 20 апреля. Это вообще нереально.





Я пошла заплатила коммунальную услугу всю, и я осталась без денег. До 20-го числа должна на работу ходить пешком и пить только воду, всё, я не могу себе ничего купить. Три тысячи сейчас вообще ни о чём.





Я одна, а вот семьями живут — это что, за школу заплати, туда заплати», — описала ситуацию одна из медсестёр, работающая в отделении на улице Бориса Богаткова.







По словам другой сотрудницы, эта ситуация коснулась не только медсестёр и работников регистратуры, но и докторов — всем заплатили только по 3 тысячи рублей.







«С января нам дают 4–5 [тысяч] — не хватает даже, чтобы заплатить за коммунальные услуги, не говоря уже о том, что у нас дети есть. Причём не объясняют, почему так происходит.





Но простите, мы же тоже люди, у нас семья, у кого-то вообще ипотека, понимаете? До 10 [апреля] я должна заплатить за коммунальные услуги. То, что у нас семья, дети — как хочешь, так и живи на эти три тысячи. Слава богу, у меня есть муж, а кто-то воспитывает одна ребёнка»,





— объяснила медсестра поликлиники.







Собеседницы НГС отметили, что рассказывают о проблеме анонимно, поскольку боятся увольнения. Они приводят в пример историю коллеги, которой не выплатили отпускные, и сотрудница пожаловалась в трудовую инспекцию. В итоге ей урезали зарплату и просто «выжили» с работы, подчеркнули они.







Медики отмечали в разговоре с НГС, что у них и так сравнительно небольшая зарплата, учитывая нагрузку, — сейчас, к примеру, в Новосибирске её больше из-за больных корью и сезона ОРВИ





Главный врач поликлиники № 2 Игорь Сабуров заявил корреспонденту НГС, что информация от сотрудников «не соответствует действительности» и что учреждение постоянно проверяют контролирующие организации, в том числе по поводу зарплат.







«Всё полностью выплачивается, всё полностью по дорожной карте. Не может быть такого априори совершенно, чтобы мы задержали зарплату», — заверил руководитель.







Он добавил, что данные о задержке зарплат — это «клевета».







«Я хочу сказать, была такая информация, что в трудовую инспекцию обращались типа сотрудники поликлиники, а это были сотрудники охранного агентства, с которыми мы подписывали договор, то есть это не наши сотрудники. Платит ли им директор охранного агентства или нет, знаете, это уже не наши проблемы, мы перечисляем деньги туда», — объяснил Игорь Сабуров.







Он добавил, что поликлиника начнёт проверку по поводу информации о задержке зарплат.





