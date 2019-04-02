проблема

«На работу пешком, пить только воду»: медсёстрам поликлиники выдали по 3 тысячи — им не на что жить

Руководство поликлиники настаивает, что это «клевета»

Медсёстрам придётся прожить до 20 апреля практически без денег 
Медсёстрам придётся прожить до 20 апреля практически без денег 

Сотрудники поликлиники № 2 в Октябрьском районе Новосибирска возмутились большими задержками зарплат — три недели им придётся жить практически без денег. Главный врач отрицает, что зарплату не выдают.


Проблемы с зарплатами начались в поликлинике № 2 в начале 2019 года — сотрудникам вместо полной суммы выплачивали маленькими частями (от 200 рублей до 3–4 тысяч рублей) и сильно задерживали, анонимно рассказали корреспонденту НГС несколько медсестёр.


А 28 марта им выдали лишь по 3 тысячи рублей аванса вместо обычных 10 тысяч (вся зарплата составляет около 25–30 тысяч в зависимости от нагрузки) и сказали, что до 20 апреля «денег нет».


«Это, получается, на 3 тысячи должна прожить до 20 апреля. Это вообще нереально. 


Я пошла заплатила коммунальную услугу всю, и я осталась без денег. До 20-го числа должна на работу ходить пешком и пить только воду, всё, я не могу себе ничего купить. Три тысячи сейчас вообще ни о чём. 


Я одна, а вот семьями живут — это что, за школу заплати, туда заплати», — описала ситуацию одна из медсестёр, работающая в отделении на улице Бориса Богаткова.


По словам другой сотрудницы, эта ситуация коснулась не только медсестёр и работников регистратуры, но и докторов — всем заплатили только по 3 тысячи рублей.


«С января нам дают 4–5 [тысяч] — не хватает даже, чтобы заплатить за коммунальные услуги, не говоря уже о том, что у нас дети есть. Причём не объясняют, почему так происходит. 


Но простите, мы же тоже люди, у нас семья, у кого-то вообще ипотека, понимаете? До 10 [апреля] я должна заплатить за коммунальные услуги. То, что у нас семья, дети — как хочешь, так и живи на эти три тысячи. Слава богу, у меня есть муж, а кто-то воспитывает одна ребёнка», 


— объяснила медсестра поликлиники.


Собеседницы НГС отметили, что рассказывают о проблеме анонимно, поскольку боятся увольнения. Они приводят в пример историю коллеги, которой не выплатили отпускные, и сотрудница пожаловалась в трудовую инспекцию. В итоге ей урезали зарплату и просто «выжили» с работы, подчеркнули они.


Медики отмечали в разговоре с НГС, что у них и так сравнительно небольшая зарплата, учитывая нагрузку, — сейчас, к примеру, в Новосибирске её больше из-за больных корью  и сезона ОРВИ
Медики отмечали в разговоре с НГС, что у них и так сравнительно небольшая зарплата, учитывая нагрузку, — сейчас, к примеру, в Новосибирске её больше из-за больных корью и сезона ОРВИ


Главный врач поликлиники № 2 Игорь Сабуров заявил корреспонденту НГС, что информация от сотрудников «не соответствует действительности» и что учреждение постоянно проверяют контролирующие организации, в том числе по поводу зарплат.


«Всё полностью выплачивается, всё полностью по дорожной карте. Не может быть такого априори совершенно, чтобы мы задержали зарплату», — заверил руководитель.


Он добавил, что данные о задержке зарплат — это «клевета».


«Я хочу сказать, была такая информация, что в трудовую инспекцию обращались типа сотрудники поликлиники, а это были сотрудники охранного агентства, с которыми мы подписывали договор, то есть это не наши сотрудники. Платит ли им директор охранного агентства или нет, знаете, это уже не наши проблемы, мы перечисляем деньги туда», — объяснил Игорь Сабуров.


Он добавил, что поликлиника начнёт проверку по поводу информации о задержке зарплат.


В марте 2013 года поликлиника № 2 так же оказалась в центре скандала — тогда педиатры заявили об увольнении из-за неприемлемых условий работы. Они объясняли, что не справляются с нагрузками и не могут делать свою работу качественно при таком количестве пациентов. Кроме того, врачи пожаловались, что с января у них убрали надбавки к зарплате, однако после того как ситуацию осветили в СМИ, медики забрали заявления об увольнении.

Прочтений: 7188

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (119)119
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено