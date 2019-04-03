У весны не получилось: в Новосибирск идёт прохладная погода со снегом

По ночам в Новосибирске стабильно будет минусовая температура

В четверг, 4 апреля, в отдельных районах Новосибирска ожидаются мокрый снег и дождь





Новосибирские синоптики обнародовали прогноз на середину этой недели: по ночам сохранится минусовая температура, а в четверг в городе пройдёт небольшой дождь.







«Процессы пока остаются на уровне <…> зонального переноса воздушных масс и циклонических волновых возмущений из районов Среднего и Южного Урала, поэтому погода неустойчивая остаётся в плане осадков, но довольно стабильная в плане температуры», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







По его словам, сегодня осадки маловероятны по всей территории Новосибирской области.







Не будет их в среду и в Новосибирске, следует из прогноза погоды, опубликованного на сайте Западно-Сибирского УГМС. По данным сайта, юго-восточный ветер при этом будет дуть с силой 4–9 метров в секунду. В четверг, 4 апреля, в отдельных районах города возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а сила ветра увеличится до 5–10 метров в секунду. В пятницу, 5 апреля, осадков не ожидается, ветер будет восточным — 3–8 метров в секунду.







Температура в Новосибирске в ближайшие трое суток ожидается примерно на одном уровне: ночью 0…–2 градуса, днём +5...+7 , сообщают в Западно-Сибирском УГМС.





В целом по области, отмечает Ренад Ягудин, ночная температура будет колебаться в диапазоне от 0 до –5 градусов, а в южных районах столбик термометра может подняться до +2. Днём ожидается +3…+10 градусов.







«Ветер в этой ситуации порывистый. Наиболее существенные ветра [по области] ожидаются 3–4 [апреля] — до 15–20 метров в секунду, 5 [апреля] послабее», — добавил пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра.







Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.





На прошлой неделе депутаты горсовета Новосибирска рассказали о том, что жители города массово жалуются на слишком горячие батареи, из-за которых в квартирах невыносимо жарко.