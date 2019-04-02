Историк моды Васильев показался в эфире «Модного приговора» в брошке, сделанной сибирячкой

Ольга Стволова подарила ему брошь, когда он приезжал в Новосибирск

Ольга Стволова (на фото справа) сделала подарок Александру Васильеву, когда тот приезжал в Новосибирск

В эфир Первого канала вышла передача «Модный приговор» с ведущим Александром Васильевым — историк моды для выпуска надел брошку, созданную жительницей Новосибирска Ольгой Стволовой.







Кукла, которая появилась в сегодняшнем эфире, сделана из ваты и текстиля, волосы — из войлока, рассказала корреспонденту НГС Ольга Стволова.





«Такие броши я обычно делаю для конкурса "Мисс интеграция" для девушек, передвигающихся на колясках. Такой символ этого конкурса. Александру Васильевичу я вручила её во время экскурсии для журналистов и блогеров по его выставке в Краеведческом музее», — рассказала Стволова.





О сегодняшнем эфире передачи Ольге рассказала подруга — она включила ТВ и узнала свою поделку. «Включила Первый канал — правда, моя брошка. Она идеально подходит к костюму Александра, потому что цвет волос куколки сочетается с орнаментом на пиджаке. Ещё Александр здорово придумал — прицепил её в виде галстука, она очень круто смотрелась», — добавила Стволова.









В сентябре 2016 года модный критик Александр Васильев показал новосибирцам наряды Пугачёвой и Гурченко.