Умер актёр сериалов «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей»

Александр Васильев был актёром, а также режиссёром и директором картин «Ленфильма»





О смерти петербургского актёра и драматурга сообщает киностудия «Ленфильм»: Александра Васильева не стало 1 апреля после продолжительной болезни. Ему было 60 лет.







— Мы будем помнить его жизнерадостным, внимательным, доброжелательным человеком, талантливым и всегда готовым прийти на помощь. Его оптимизм, энергия, позитивный заряд передавались всем вокруг, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте киностудии.





Васильев работал в качестве актёра, режиссера, продюсера и директора на многих фильмах, известных телезрителю: в его актёрском списке — роли бомжа и охранника в «Улицах разбитых фонарей», он также сыграл в «Бандитском Петербурге», «Особенностях национальной охоты», сериалах «Мажор», «Морские дьяволы», «Агент национальной безопасности».





Прощание с Александром Васильевым пройдёт 3 апреля на «Ленфильме». Актёра похоронят на Смоленском кладбище.