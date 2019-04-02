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Культура

Познер и Макаревич прочтут «Тотальный диктант» в Новосибирске

«Тотальный диктант» пройдёт меньше чем через 2 недели

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Владимир Познер прочитает диктант в НГУ

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Организаторы «Тотального диктанта» назвали имена всех известных дикторов, которые приедут 13 апреля в Новосибирск. Текст диктанта прочитают известный журналист Владимир Познер и музыкант Андрей Макаревич.

«В НЭТИ у нас будет читать хоккеист "Сибири" Егор Миловзоров, на площадке НГУ будет читать Владимир Познер, есть договоренность с ним. На площадке "Победы" будет читать Дмитрий Быков, на площадке НГУАДИ прочитает Андрей Макаревич», — рассказал НГС координатор акции в Новосибирске Андрей Поздняков.

Всего площадок, где можно будет написать диктант в Новосибирской области, будет больше 100. Ещё 75 мест для участников акции откроется в Новосибирске и пригородах. 10 площадок будут инклюзивными для людей на инвалидных колясках,три площадки с нарушениями слуха и зрения — в одной точек текст будут диктовать на языке жестов, а на двух площадках написать диктант можно будет на шрифте Брайля.

Автором диктанта в этом году стал писатель из Волгограда Павел Басинский. Среди известных работ Павла Басинского — роман «Смиренник и аристократ», а также неподцензурная биография Максима Горького. Басинский прочтёт свой текст «Тотального диктанта» в Таллине — в этом году столицу Эстонии выбрали главной площадкой акции.

Дарья Януш
Фото Евгения Одинокова (РИА Новости)

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Дарья Винокурова

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КОММЕНТАРИИ (41)

С левого берега
2 апр 2019 в 13:05

На площадке "Победы" будет читать Дмитрий Быков, на площадке НГУАДи прочитает Андрей Макаревич», — рассказал НГС координатор акции в Новосибирске Андрей Поздняков.
Спасибо Андрей!) Будем знать где будут находится русофобы.

Пунш
2 апр 2019 в 13:12

Всех, приходящих на Макаревича, можно брать на карандаш)

Семён
2 апр 2019 в 13:02

Может не нужно?