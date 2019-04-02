Владелец СГК вошёл в сотню богатейших людей планеты

Андрей Мельниченко также является владельцем «Еврохим» и СУЭК

Андрей Мельниченко занял 92-е место в рейтинге богатейших людей планеты, который составило агентство Bloomberg
Андрей Мельниченко занял 92-е место в рейтинге богатейших людей планеты, который составило агентство Bloomberg

Владелец «Сибирской генерирующей компании», «Сибирской угольной энергетической компании» и «Еврохима» Андрей Мельниченко вошёл в список самых богатейших людей планеты. Агентство Bloomberg поместило его на 92-е место в своём рейтинге Bloomberg Billionaires Index — его состояние оценили в 13,8 миллиарда долларов.


Сегодня, 2 апреля, Bloomberg опубликовал индекс миллионеров. По данным Bloomberg, за последний год его состояние увеличилось на 1,37 миллиарда долларов.


По официальным данным СУЭК, он является главным бенефициаром (конечным владельцем. — Прим. ред.) «Еврохима», СУЭК и СГК, а также входит в состав бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Как уточнял сам Мельниченко в интервью изданию «Ведомости», СГК было создано на базе энергетических активов СУЭКа в 2011 году.


СГК выкупила новосибирскую компанию «СИБЭКО» в феврале 2018 года. «С приобретением "СИБЭКО" СГК увеличит свою долю в выработке тепловой и электрической энергии за Уралом. После закрытия сделки бизнес компании прирастёт в полтора раза», — сообщали новые владельцы «СИБЭКО».


В августе 2018 года Мельниченко вошёл в ТОП-5 самых состоятельных россиян — этот рейтинг тоже составлял Bloomberg.

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