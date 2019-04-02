Мэр Локоть назначил главного городского дорожника

Управление дорожного строительства возглавил бывший начальник муниципального «Гормоста» Юрий Дёмин

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил нового начальника «Управления дорожного строительства» — им стал бывший начальник «Гормоста», подведомственного учреждения мэрии.







Об этом сообщил сегодня Анатолий Локоть у себя на странице в Facebook.





«На должность начальника управления дорожного строительства назначен Юрий Дёмин. Это серьёзное и ответственное направление — он будет руководить ремонтом и строительством дорог в Новосибирске, в том числе по федеральной программе «Безопасные и качественные автодороги»», — сообщил мэр.









Также мэр отметил, что до этого Дёмин был начальником муниципального учреждения «Гормост». Учреждение занимается строительством мостов и тоннелей, а также общестроительными работами по прокладке линий связи и ЛЭП.





Как сообщили корреспонденту НГС в МКУ «Гормост», Юрий Дёмин официально увольняется только завтра и завтра же коллективу представят нового директора.





«Он уже неделю передаёт дела. То тут, то там. Дело не быстрое. Пока он исполняет, завтра будет назначен Борис Хайрулин, он [был] заместителем директора МУП УЗСПТС [Александра] Мысика»,





— коротко сообщили корреспонденту.





12 марта бывшего начальника МКУ «Управление дорожного строительства» Новосибирска Юрия Алексеевского назначили директором госучреждения, которое занимается подготовкой площадки под четвёртый мост через Обь.





УДС выступало заказчиком нескольких крупных дорожных строек — развязок на площади Будагова и на пересечении Советского шоссе и улицы Петухова, улицы Георгия Колонды. Также управление от лица мэрии размещало заказы на ремонт дорог по программе «Безопасные и качественные дороги». Крупнейший объект УДС при Алексеевском — строительство Бугринского моста.