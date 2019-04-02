Больше 90 домов в двух районах остались без горячей воды из-за ремонта теплотрасс

В зону отключения попали больница, две школы и детский сад

Вернуть отопление и горячую воду в дома новосибирцев теплоэнергетики обещают к вечеру





Сегодня, 2 апреля, 87 многоквартирных домов, две школы, детский сад и больница остались в Новосибирске без отопления и горячей воды.







По данным «Сибирской генерирующей компании», в Калининском районе до 17:00 тепла и горячей воды не будет в 24 многоквартирных домах и двух школах.





«Причина: ремонтные работы по устранению дефекта на магистральном трубопроводе в районе 13-го дома по улице Народная», — сообщили в СГК.



В Ленинском районе из-за ремонта на тепловой магистрали возле дома № 11 по улице Костычева под отключение попали 65 объектов. Это 63 многоквартирных дома, детский сад и больница. Без горячей воды и отопления они останутся до полуночи, рассказали в «Сибирской генерирующей компании».





Публикуем карту отключений:











На прошлой неделе депутаты горсовета Новосибирска рассказали о многочисленных жалобах, которые они получают от горожан, — жители домов жалуются на горячие батареи, из-за которых в квартирах невыносимо жарко.

