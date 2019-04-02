Больше 90 домов в двух районах остались без горячей воды из-за ремонта теплотрасс
В зону отключения попали больница, две школы и детский сад
Сегодня, 2 апреля, 87 многоквартирных домов, две школы, детский сад и больница остались в Новосибирске без отопления и горячей воды.
По данным «Сибирской генерирующей компании», в Калининском районе до 17:00 тепла и горячей воды не будет в 24 многоквартирных домах и двух школах.
«Причина: ремонтные работы по устранению дефекта на магистральном трубопроводе в районе 13-го дома по улице Народная», — сообщили в СГК.
В Ленинском районе из-за ремонта на тепловой магистрали возле дома
Публикуем карту отключений:
На прошлой неделе депутаты горсовета Новосибирска рассказали о многочисленных жалобах, которые они получают от горожан, — жители домов жалуются на горячие батареи, из-за которых в квартирах невыносимо жарко.
Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова, инфографика на основе Яндекс.Карт