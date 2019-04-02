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Наука

Путин наградил орденом двух учёных из Академгородка за добросовестную работу

Наград удостоились два академика СО РАН

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Президент наградил их орденами Александра Невского

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского двух новосибирских учёных из Сибирского отделения РАН — доктора медицинских наук Юрия Никитина и доктора физико-математических наук Юрия Шокина.

Указ президента опубликован 29 марта на государственном портале правовой информации. Научному руководителю Института вычислительных технологий СО РАН Юрию Шокину и руководителю сектора НИИ терапии и профилактики медицины при Институте цитологии и генетики СО РАН Юрию Никитину с формулировкой «за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу».

Юрий Шокин (на фото) до сих пор преподаёт в НГТУ — его педагогический стаж 49 лет

Фото: ras.ru

Юрий Шокин стал академиком в 1994 году в возрасте 51 года. Он преподаёт предмет «производственная практика» на кафедре вычислительных технологий в НГТУ. По данным сайта университета, Шокин является автором более 115 научных публикаций и 9 монографий. 

Среди тем его научных работ — построение системы спутникового мониторинга, инновационное развитие коммуникационных технологий, моделирование прочности и течений жидкости с поверхностными волнами.

90-летний Юрий Никитин в 1981 создаёт на базе Сибирского отделения Российской академии медицинских наук Научно-исследовательский институт терапии, который возглавлял до 2003 года. С 1980 по 1990 года также занимал пост заместителя председателя президиума СО РАМН. По данным издания «Сибирский медицинский журнал», Никитин является автором более 700 печатных публикаций, в числе которых 13 монографий, 4 учебника и 4 патента на изобретения. Также издание уверяет, что Никитин создал одну из ведущих школ по проблемам атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Юрий Никитин (на фото) написал более 700 работ, среди которых 13 монографий, 4 учебника и 4 патента на изобретения

Фото: youtube-канал timepeople2012

Исследования Юрия Никитина относятся к развитию сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний, использовании метода ультразвуковой диагностики, а также метода компьютерной электрокардиографии. Никитин изучал влияние алкоголя на заболевания органов пищеварения у жителей Сибири и Крайнего Севера.

В середине ноября Владимир Путин награждал орденом Почёта другого академика СО РАН — Александра Скринского, который проработал директором института ядерной физики 42 года.

Дмитрий Здорников
Фото Михаил Климентьев / РИА Новости (1), ras.ru (2), скриншот youtube-канала timepeople2012 (3)

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КОММЕНТАРИИ (33)

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Ржака
2 апр 2019 в 08:29

Бездельники только деньги просят и награждения ждут... Но ничего нового не из обретают...

Уварыч
2 апр 2019 в 08:38

Лучше бы он сам себя на пенсию отправил.
Энергия ушла с молодостью и страна стала болотом.

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Татьяна Маррина
2 апр 2019 в 08:25

Академ городок это место в котором зашкаливает количество умных людей на квадратный метр. Не удивительно, что их труд оценили.

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