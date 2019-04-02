Путин наградил орденом двух учёных из Академгородка за добросовестную работу

Указ президента опубликован 29 марта на государственном портале правовой информации. Научному руководителю Института вычислительных технологий СО РАН Юрию Шокину и руководителю сектора НИИ терапии и профилактики медицины при Институте цитологии и генетики СО РАН Юрию Никитину с формулировкой «за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу».

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского двух новосибирских учёных из Сибирского отделения РАН — доктора медицинских наук Юрия Никитина и доктора физико-математических наук Юрия Шокина.

Юрий Шокин (на фото) до сих пор преподаёт в НГТУ — его педагогический стаж 49 лет

Юрий Шокин стал академиком в 1994 году в возрасте 51 года. Он преподаёт предмет «производственная практика» на кафедре вычислительных технологий в НГТУ. По данным сайта университета, Шокин является автором более 115 научных публикаций и 9 монографий.

Среди тем его научных работ — построение системы спутникового мониторинга, инновационное развитие коммуникационных технологий, моделирование прочности и течений жидкости с поверхностными волнами.

90-летний Юрий Никитин в 1981 создаёт на базе Сибирского отделения Российской академии медицинских наук Научно-исследовательский институт терапии, который возглавлял до 2003 года. С 1980 по 1990 года также занимал пост заместителя председателя президиума СО РАМН. По данным издания «Сибирский медицинский журнал», Никитин является автором более 700 печатных публикаций, в числе которых 13 монографий, 4 учебника и 4 патента на изобретения. Также издание уверяет, что Никитин создал одну из ведущих школ по проблемам атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.