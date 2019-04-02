«Камри» или «Оптима» — кто кого: новосибирцы подсели на бизнес-седаны

Toyota Camry лидирует в D-сегменте





Впервые в истории России новые автомобили класса D (бизнес-седаны) обогнали по продажам класс С (более мелкие и дешевые «Фокусы», «Октавии», «Короллы» и т. д.). По данным агенства «Автостат», за февраль продано 7,3 тысячи бизнес-седанов (рост на 26,8%). При этом в С-сегменте реализовано 7,1 тысячи машин (падение на 14,4%).





В целом по стране лидируют в D-сегменте Toyota Camry и KIA Optima. В С-сегменте на первое место вышел обновленный KIA Ceed, сместив на второе место Skoda Octavia. В Новосибирске Toyota Camry лидирует с безоговорочным отрывом.





«В феврале 2019 года в Новосибирской области продано 25 новых Toyota Camry, пять KIA Optima, девять KIA Ceed, 12 Skoda Octavia», — сообщила Виктория Лобода, специалист отдела информации аналитического агентства «Автостат».





Стоимость автомобиля класса D сейчас находится в диапазоне от 1,5 до 2 миллионов рублей. Легковушки С-класса стоят от 1 до 1,4 миллиона, однако все больше теряют покупателей. По данным статистики, этот сегмент находится в стадии стагнации с 2012 года, и вот впервые он оказался на четвертом месте после бюджетных авто В-класса, кроссоверов и бизнес-седанов.





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