Два новосибирца стали чемпионами России по тайскому боксу — их наградили поездкой на чемпионат мира
Один из боксёров признался, что теперь настроен получить золотую медаль и на чемпионате мира
Два боксёра из Новосибирской области завоевали золотые медали на чемпионате России по тайскому боксу. Овсеп Асланян стал лучшим в категории 48 кг, а Максим Сульгин — в категории 75 кг.
Соревнования проходили в Перми, на арене пермского спортивного комплекса им. В.П. Сухарева выступили около 400 спортсменов из 43 регионов России. Победили получили не только чемпионское звание, но и путёвки на чемпионат мира IFMA в Таиланд.
«Мощный результат показала сборная команда Новосибирской области, в частности спортсмены CHAMPION GYM на чемпионате России по тайскому боксу в городе Пермь. <...> Асланян Овсеп завоевал первое место в весовой категории до 48 кг. Овсеп провёл две нелёгкие встречи, в которых проявил силу духа, характер и желание победить. <...> Сульгин Максим стал лучшим в весовой категории до 75 кг. Максим провёл 4 боя. Технично, грамотно разбирал своих соперников на запчасти, двигаясь к высшей ступени пьедестала», — отметил на официальной странице в социальных сетях спортивный центр CHAMPION GYM.
По словам боксёра Овсепа Асланяна, победа на этом чемпионате далась нелегко.
«Честно говоря, очень трудно далась эта победа, мы рассчитывали на более лёгкую победу, так как в прошлом году мы уже становились чемпионами России. Обстоятельства дали о себе знать: в полуфинале мне рассекли бровь и сломали нос, поэтому финал дался сложно, но мы справились с поставленной задачей. Получилось не всё, потому что необъективно решение судей в полуфинале отдать первые два раунда сопернику, хотя я уверено их забрал и пришлось в третьем раунде сильно попотеть — и в исходе сломанный нос. Этой победой я стал двукратным чемпионом России и получил путёвку на чемпионат мира, это и была наша основная цель. [Теперь] нам нужна золотая медаль чемпионата мира», — рассказал корреспонденту НГС Овсеп Асланян.
Недавно прошёл чемпионат России по боевому самбо — новосибирский спортсмен Степан Кобенов впервые в истории Новосибирской области завоевал титул чемпиона страны.
Виктория Брылёва
Фото vk.com/championnsk