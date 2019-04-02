Один из боксёров признался, что теперь настроен получить золотую медаль и на чемпионате мира

Максим Сульгин (в синей форме) завоевал золото в категории 75 кг





Два боксёра из Новосибирской области завоевали золотые медали на чемпионате России по тайскому боксу. Овсеп Асланян стал лучшим в категории 48 кг, а Максим Сульгин — в категории 75 кг.





Соревнования проходили в Перми, на арене пермского спортивного комплекса им. В.П. Сухарева выступили около 400 спортсменов из 43 регионов России. Победили получили не только чемпионское звание, но и путёвки на чемпионат мира IFMA в Таиланд.





«Мощный результат показала сборная команда Новосибирской области, в частности спортсмены CHAMPION GYM на чемпионате России по тайскому боксу в городе Пермь. <...> Асланян Овсеп завоевал первое место в весовой категории до 48 кг. Овсеп провёл две нелёгкие встречи, в которых проявил силу духа, характер и желание победить. <...> Сульгин Максим стал лучшим в весовой категории до 75 кг. Максим провёл 4 боя. Технично, грамотно разбирал своих соперников на запчасти, двигаясь к высшей ступени пьедестала», — отметил на официальной странице в социальных сетях спортивный центр CHAMPION GYM.





Овсепу Асланяну во время боя соперник сломал нос и рассёк бровь





По словам боксёра Овсепа Асланяна, победа на этом чемпионате далась нелегко.







«Честно говоря, очень трудно далась эта победа, мы рассчитывали на более лёгкую победу, так как в прошлом году мы уже становились чемпионами России. Обстоятельства дали о себе знать: в полуфинале мне рассекли бровь и сломали нос, поэтому финал дался сложно, но мы справились с поставленной задачей. Получилось не всё, потому что необъективно решение судей в полуфинале отдать первые два раунда сопернику, хотя я уверено их забрал и пришлось в третьем раунде сильно попотеть — и в исходе сломанный нос. Этой победой я стал двукратным чемпионом России и получил путёвку на чемпионат мира, это и была наша основная цель. [Теперь] нам нужна золотая медаль чемпионата мира», — рассказал корреспонденту НГС Овсеп Асланян.





Недавно прошёл чемпионат России по боевому самбо — новосибирский спортсмен Степан Кобенов впервые в истории Новосибирской области завоевал титул чемпиона страны.

