«Это просто исполнение мечты»: писатель из Новосибирска выпустил роман о вымышленном государстве

В электронном варианте книга уже доступна, в печатном — появится в книжных магазинах на этой неделе

Денис Калдаев — начинающий писатель из Новосибирска





Московское издательство «Эксмо» выпустило первую книгу молодого новосибирского писателя Дениса Калдаева — роман-антиутопию «Семь миллионов сапфиров». В электронном варианте книга уже доступна на сайте издательства и в каталоге электронной библиотеки «ЛитРес», а в печатном виде роман появится на полках книжных магазинов на этой неделе.





В романе автор рассказывает историю вымышленного государства, в котором каждый житель знает время своей смерти. Как только гражданин достигает совершеннолетнего возраста, перед ним стоит выбор: сделать анализ, который покажет, сколько ему осталось жить, и определит его дальнейший уровень социальных привилегий, или покинуть остров навсегда, не узнав дату смерти, и существовать в другом мире, где царит нищета и разруха.





В прошлом году начинающий писатель отправил роман «Семь миллионов сапфиров» на литературную премию Bookscriptor 2018 и победил в номинации «Фантастика/фэнтези». Книгу Дениса Калдаева решило выпустить издательство «Эксмо».





Начинающий писатель рассказал корреспонденту НГС, что очень рад тому, что книга вышла в свет.





«Испытываю радость. Знаете, такое чувство, когда видишь чудо, а глазам своим не веришь, — такое странное чувство. Процедура выхода книги была для меня в новинку, мы каждый шаг согласовывали с редактором: обложку, аннотацию и прочее. Всё это было очень волнительно и интересно, даже вдохновляюще. Сейчас я работаю над новыми вещами, и когда ты видишь, что твоё первое произведение заметили, его выдвинули, оно заняло определённое место, выиграло премию и теперь выходит, — это вдохновляет. Буквально на днях книга появится в магазинах, мне очень хочется получить тактильное ощущение, взять её в руки. На самом деле в этом нет никакой меркантильной заинтересованности — это просто исполнение мечты, я очень-очень рад», — поделился своими эмоциями Денис Калдаев.





Обложка новой книги новосибирского писателя





Другой новосибирец, Денис Соболев, в прошлом году выпустил первую книгу трилогии «Говорящий с травами» о судьбе мальчишки, который перебрался жить в тайгу.