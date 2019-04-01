«Это просто исполнение мечты»: писатель из Новосибирска выпустил роман о вымышленном государстве

В электронном варианте книга уже доступна, в печатном — появится в книжных магазинах на этой неделе

Денис Калдаев — начинающий писатель из Новосибирска
Денис Калдаев — начинающий писатель из Новосибирска


Московское издательство «Эксмо» выпустило первую книгу молодого новосибирского писателя Дениса Калдаева — роман-антиутопию «Семь миллионов сапфиров». В электронном варианте книга уже доступна на сайте издательства и в каталоге электронной библиотеки «ЛитРес», а в печатном виде роман появится на полках книжных магазинов на этой неделе. 


В романе автор рассказывает историю вымышленного государства, в котором каждый житель знает время своей смерти. Как только гражданин достигает совершеннолетнего возраста, перед ним стоит выбор: сделать анализ, который покажет, сколько ему осталось жить, и определит его дальнейший уровень социальных привилегий, или покинуть остров навсегда, не узнав дату смерти, и существовать в другом мире, где царит нищета и разруха.


В прошлом году начинающий писатель отправил роман «Семь миллионов сапфиров» на литературную премию Bookscriptor 2018 и победил в номинации «Фантастика/фэнтези». Книгу Дениса Калдаева решило выпустить издательство «Эксмо».


Начинающий писатель рассказал корреспонденту НГС, что очень рад тому, что книга вышла в свет. 


«Испытываю радость. Знаете, такое чувство, когда видишь чудо, а глазам своим не веришь, — такое странное чувство. Процедура выхода книги была для меня в новинку, мы каждый шаг согласовывали с редактором: обложку, аннотацию и прочее. Всё это было очень волнительно и интересно, даже вдохновляюще. Сейчас я работаю над новыми вещами, и когда ты видишь, что твоё первое произведение заметили, его выдвинули, оно заняло определённое место, выиграло премию и теперь выходит, — это вдохновляет. Буквально на днях книга появится в магазинах, мне очень хочется получить тактильное ощущение, взять её в руки. На самом деле в этом нет никакой меркантильной заинтересованности — это просто исполнение мечты, я очень-очень рад», — поделился своими эмоциями Денис Калдаев. 


Обложка новой книги новосибирского писателя
Обложка новой книги новосибирского писателя


Другой новосибирец, Денис Соболев, в прошлом году выпустил первую книгу трилогии «Говорящий с травами» о судьбе мальчишки, который перебрался жить в тайгу. 

Прочтений: 190
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено