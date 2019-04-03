Диктаторы в правительстве и налоговой: открылась запись на «Тотальный диктант»

Чтобы написать «Тотальный диктант», нужно зарегистрироваться на сайте акции и выбрать подходящую площадку

В Новосибирске началась регистрация на «Тотальный диктант» — на родине акции написать текст под диктовку можно будет на более чем 80 площадках.







Выбрать площадку и зарегистрироваться можно с этого дня, 3 апреля, на официальном сайте акции totaldict.ru. Всего в Новосибирске открыли 82 площадки — среди них городские школы, вузы, библиотеки, административные здания, офисы, в том числе акцию проведут в правительстве Новосибирской области, управлении ФНС, кинотеатре «Победа», планетарии и других местах.





Диктант на некоторых площадках в Новосибирске продиктуют известные спортсмены, телеведущие и музыканты, в том числе Владимир Познер и Андрей Макаревич.





Всего в мире открыли больше 3100 площадок. «На территории России диктант напишут в 772 населённых пунктах, за рубежом к проекту присоединятся 340 городов 79 стран. Среди них ОАЭ, Перу и Мьянма, которые примут участие в акции впервые. Диктант также можно будет написать онлайн», — сообщают организаторы на официальном сайте акции.





Сам «Тотальный диктант» пройдёт 13 апреля, он станет юбилейным, 15-м. Новосибирцы будут писать под диктовку текст волгоградского писателя Павла Басинского.