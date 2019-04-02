Квартиры вместо фолиантов: участок для расширения ГПНТБ решили продать под жильё

О развитии библиотечного комплекса ГПНТБ говорят уже не первый год, но теперь все планы могут оказаться под угрозой





Федеральное агентство ДОМ.РФ опубликовало перечень из семи территорий в Новосибирской области, которые готовят к торгам, — среди них оказался участок за зданием ГПНТБ на улице Восход, 15.







Документ с планом реализации земли был создан 20 марта. В описании лота указано, что сейчас он находится на стадии подготовки к реализации.







Площадь участка — 0,84 га. По информации агентства, по правилам землепользования и застройки он расположен в зоне многоэтажного жилищного строительства. В качестве дополнительной информации указано, что территория примыкает к ГПНТБ СО РАН. Начальная стоимость участка пока не определена.







По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость участка составляет более 60 миллионов рублей. При этом по документу





земля предназначена для строительства второй очереди комплекса библиотеки. Сейчас на нём расположена автостоянка.







По словам директора ГПНТБ СО РАН Андрея Гуськова, строительство второй очереди библиотеки было запланировано более 50 лет назад ещё при проектировании здания на площади Пименова: ГПНТБ — один из двух за пределами Москвы и Санкт-Петербурга депозитариев, который получает обязательный экземпляр с каждого отпечатанного в России официального тиража книг, и фонды библиотеки постоянно растут.





Включение участка для строительства второй очереди библиотеки директор ГПНТБ назвал недоразумением:





«Он был передан в оперативное управление ГПНТБ СО РАН всего полтора года назад, и мы физически не могли успеть на нём ничего сделать», — подчеркнул Гуськов. По его словам, руководство библиотеки консультируется с Министерством науки и высшего образования РФ, областным правительством и руководством СО РАН, чтобы вернуться к реализации изначальных планов.







«В прошлом году мы выступили инициаторами включения строительства второй очереди библиотеки в проект "Академгородок 2.0". Этот план уже поддержали руководство Сибирского отделения РАН, правительство Новосибирской области, и в настоящее время он рассматривается в Министерстве науки и высшего образования РФ, — рассказал Андрей Гуськов в ответе на запрос корреспондента НГС. — В целом, ГПНТБ 2.0 будет представлять собой многофункциональный центр научных коммуникаций, в котором предусмотрено пространство для детского технопарка, помещения для музея науки и техники, зоны для коворкинга научной молодёжи и общественно значимых проектов — выставочных, лекционных и проектных».





Корреспондент НГС направила запрос в ДОМ.РФ с просьбой прокомментировать включение предназначенного для библиотеки участка в планы реализации в 2019 году.





30 марта также стало известно о планах региональных властей разморозить проект строительства второй очереди Новосибирской областной научной библиотеки на улице Свердлова — здание, проект которого разработали в Tilke GmbH & Co. KG, напоминает стопку книг. Проект «вызвал заинтересованность» вице-премьера Ольги Голодец, и к середине 2020 года уже может быть готова проектно-сметная документация — об этом со ссылкой на заявление Андрея Травникова на Красноярском экономическом форуме пишет ТАСС.

