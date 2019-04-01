На выборах президента Украины Петра Порошенко обогнал бывший юморист КВН

Владимир Зеленский собрал вдвое больше голосов, чем его оппонент Петр Порошенко, но так и не победил

Владимир Зеленский играл в КВН, снимался в кино и телешоу, а сегодня лидирует на выборах президента Украины
Владимир Зеленский играл в КВН, снимался в кино и телешоу, а сегодня лидирует на выборах президента Украины


Украина готовится ко второму туру президентских выборов: ЦИК уже официально объявил, что в следующий этап всенародного голосования выходят двое — бывший лидер страны Пётр Порошенко и его политический оппонент, комик Владимир Зеленский. Причем лидирует по итогам первого тура шоумен. 


По данным ЦИК, по итогам обработки 70,03% бюллетеней Зеленский набрал 30,45% голосов, тогда как Порошенко — 16,19%. На третьем месте лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, у нее 13,15% голосов. 1,18% избирательных бюллетеней признаны недействительными.


Владимир Зеленский — украинский шоумен и юморист, в 2000-е годы играл в Высшей лиге КВН сначала за команду «Запорожье — Кривой Рог — Транзит», а затем за «95-й квартал». 


Выступление «95-го квартала» на фестивале КВН в Сочи в 2001 году.
Видео: Официальный канал КВН / YouTube.com


О намерении участвовать в президентских выборах комик сначала заявил в интервью в конце 2018 года, а затем в новогоднем обращении на телеканале «1+1». 


Новогоднее обращение Зеленского показали раньше, чем речь Порошенко.
Видео: Дима Волк / YouTube.com


Зеленский выдвинулся от партии «Слуга народа», среди заявлений в его кандидатской программе звучало, в частности, прекращение огня на Донбассе. Политик также высказался о возможной встрече с президентом РФ:


— Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации Крыма и Донбасса, на всём их страшном, отвратительном пути?», — цитирует «Интерфакс».


Высказывание не осталось незамеченным в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти готовы объяснить свою позицию и по вопросам Крыма, и по Донбассу.


— Мы готовы объяснять любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никаких украинских территорий. Об этом не может идти речи, потому что непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной, и то, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит руководство Украины, — сказал Песков.


Второй тур президентских выборов на Украине пройдёт 21 апреля.

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