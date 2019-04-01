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Мой дом

В новосибирской ИКЕА появились дома для кошек и посуда для собак

Коллекцию разработали с участием ветеринара

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С апреля в Новосибирске продаются товары для домашних животных от ИКЕА

Фото: Ольга Бурлакова

В магазине ИКЕА в Новосибирске в продаже появились товары и аксессуары для кошек и собак из коллекции ЛУРВИГ, которая в переводе со шведского обозначает «мохнатый». В создании этой коллекции принимали участие испанский дизайнер Инма Бермундес и профессиональный ветеринар Барбара Шафер, которая помогла адаптировать её под потребности домашних животных.

«Например, во время еды животное не сможет сдвинуть миску ЛУРВИГ, поскольку её основание сделано из нескользящего покрытия. Дизайнеры также предусмотрели возможность лёгкого ухода за товарами: к подушкам для сна не прилипает шерсть, а при необходимости постирать их можно в стиральных машинках», — говорится в сообщении компании.

Подушка для кошки ЛУРВИНГ стоит 499 рублей

Фото: Ольга Бурлакова

В России ассортимент всей коллекции появляется в два этапа: сначала в апреле начинают продаваться специальные миски для еды, подушки для сна, когтеточки и первые домики, а потом, в июне, — ещё больше домиков, кроватки, сумки-переноски, лотки, поводки и ошейники.

Подушка в свёрнутом виде



Фото: Ольга Бурлакова

По мнению создателей коллекции, не только у людей должны быть свои подушки: кошки заслуживают отдельных. 

Эти подушки подходят для кошек и собак

Фото: Ольга Бурлакова

Кроватка-домик для кошки может трансформироваться: можно обустроить её тремя способами — как уютный дом с небольшим отверстием, как мягкую кровать с высокой спинкой или как удобный уголок со средне-высокими стенами. 

В магазине к подушкам для питомцев приделали мягкие игрушки

Фото: Ольга Бурлакова

Миски для домашних животных есть в разных ценовых категориях — от 69 до 199 рублей. 

Такие миски остаются на месте, потому что под ними находится противоскользящий материал

Фото: Ольга Бурлакова

Вырез в нижней части сделан для того, чтобы было легко поднимать эту чашу 

Фото: Ольга Бурлакова

Ранее НГС изучил ассортимент AliExpress и узнал, что ни в коем случае не стоит заказывать в Китае.

Мария Тищенко
Фото Ольги Бурлаковой

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Мария Тищенко

ТЕГИ

ИКЕАдомашние животныекошки и собаки

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КОММЕНТАРИИ (2)

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
1 апр 2019 в 18:52

Посуда для собак каких пород? Дело в том, что я служил в исправительной колонии кинологом и поэтому завожу только собак крупных пород. Мелких не признаю.

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
1 апр 2019 в 18:51

Дома для кошек? Отлично. Еще бы гравировку на них сделать - РСП.

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