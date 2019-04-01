В новосибирской ИКЕА появились дома для кошек и посуда для собак

В магазине ИКЕА в Новосибирске в продаже появились товары и аксессуары для кошек и собак из коллекции ЛУРВИГ, которая в переводе со шведского обозначает «мохнатый». В создании этой коллекции принимали участие испанский дизайнер Инма Бермундес и профессиональный ветеринар Барбара Шафер, которая помогла адаптировать её под потребности домашних животных.

«Например, во время еды животное не сможет сдвинуть миску ЛУРВИГ, поскольку её основание сделано из нескользящего покрытия. Дизайнеры также предусмотрели возможность лёгкого ухода за товарами: к подушкам для сна не прилипает шерсть, а при необходимости постирать их можно в стиральных машинках», — говорится в сообщении компании.