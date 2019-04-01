В новосибирской ИКЕА появились дома для кошек и посуда для собак

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18 февраля 2019
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С апреля в Новосибирске продаются товары для домашних животных от ИКЕА
Фото: Ольга Бурлакова
В магазине ИКЕА в Новосибирске в продаже появились товары и аксессуары для кошек и собак из коллекции ЛУРВИГ, которая в переводе со шведского обозначает «мохнатый». В создании этой коллекции принимали участие испанский дизайнер Инма Бермундес и профессиональный ветеринар Барбара Шафер, которая помогла адаптировать её под потребности домашних животных.
«Например, во время еды животное не сможет сдвинуть миску ЛУРВИГ, поскольку её основание сделано из нескользящего покрытия. Дизайнеры также предусмотрели возможность лёгкого ухода за товарами: к подушкам для сна не прилипает шерсть, а при необходимости постирать их можно в стиральных машинках», — говорится в сообщении компании.
В России ассортимент всей коллекции появляется в два этапа: сначала в апреле начинают продаваться специальные миски для еды, подушки для сна, когтеточки и первые домики, а потом, в июне, — ещё больше домиков, кроватки, сумки-переноски, лотки, поводки и ошейники.
По мнению создателей коллекции, не только у людей должны быть свои подушки: кошки заслуживают отдельных.
Кроватка-домик для кошки может трансформироваться: можно обустроить её тремя способами — как уютный дом с небольшим отверстием, как мягкую кровать с высокой спинкой или как удобный уголок со средне-высокими стенами.
Миски для домашних животных есть в разных ценовых категориях — от 69 до 199 рублей.