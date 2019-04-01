Власти отдадут землю на Рябиновой под дома с квартирами для обманутых дольщиков

На улице Рябиновой могут появиться две новостройки — застройщик детали проекта пока не раскрывает

Власти Новосибирской области предложили без торгов сдать в аренду МЖК «Энергетик» землю под строительство двух многоэтажек. В обмен застройщик должен передать часть квартир в этих домах обманутым дольщикам.







Распоряжение о масштабном инвестиционном проекте сегодня, 1 апреля, подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.







Как следует из документа, опубликованного на сайте областного правительства, глава региона порекомендовал мэрии Новосибирска без торгов предоставить в аренду МЖК «Энергетик» участок земли на улице Рябиновой ориентировочной площадью 13,6 тысячи кв. м. На этом месте должны появиться два многоквартирных дома с общей площадью жилья не менее 15 402 кв. м, трансформаторная подстанция и канализационная насосная станция.







При этом застройщику нужно выполнить несколько условий. Во-первых, отдать не меньше 385 кв. м жилья в новостройках на Рябиновой в собственность обманутых дольщиков, которые вложили деньги в строительство домов на территории Новосибирской области (конкретные объекты, в которые вложились эти инвесторы, в документе не перечислены. — Прим. ред.). Во-вторых, реализовать проект МЖК «Энергетик» должен за 5 лет.







«Срок получения разрешения на строительство — 2019 год; срок завершения строительно-монтажных работ — 2023 год; срок ввода объекта строительства в эксплуатацию, срок передачи жилых помещений гражданам — 2024 год», — говорится в распоряжении губернатора.







В-третьих, в течение года с даты заключения договора аренды МЖК «Энергетик» обязан вложить не меньше 30 миллионов рублей в долгострой на Бориса Богаткова, 201/3 стр, застройщик которого не выполнил свои обязательства перед дольщиками.







В группе компаний «Первый строительный фонд», в которую входит МЖК «Энергетик», детали проекта пока не комментируют.







Ранее в марте Андрей Травников также подписал распоряжение о похожем инвестиционном проекте с участием компании «ВИРА-Строй». Согласно документу, эта строительная компания может без торгов получить в аренду от мэрии участок на улице Бородина и построить на нём три многоквартирных дома. Но при этом застройщик должен отдать часть квартир обманутым дольщикам и профинансировать строительство двух чужих долгостроев — на Галущака и Связистов.







В компании «ВИРА-Строй» отметили, что это не первый масштабный инвестиционный проект, в котором они участвуют. «Концепция нового жилого комплекса еще не разработана, в связи с этим ещё рано говорить об отличительных особенностях и эскизах комплекса», — добавили в компании.







Проблема обманутых дольщиков стоит в Новосибирске достаточно остро. В субботу, 30 марта, они собрались на митинг в сквере на Орджоникидзе, чтобы потребовать свои квартиры.

