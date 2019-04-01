Семья, влюбленная в небо: Наталия Филёва, ее муж и дети — в фотоподборке
Известная сибирячка и богатейшая женщина России погибла в авиакатастрофе вчера вечером
Топ-менеджер и совладелица S7 Наталия Филёва разбилась на бизнес-джете на подлёте к Франкфурту-на-Майне 31 марта. Причины крушения ещё выясняются, но, по предварительным предположениям, во время поворота пилот по какой-то причине потерял контроль над самолётом. НГС публикует подборку фотографий семьи Филёвых.
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