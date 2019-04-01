фоторепортаж

Семья, влюбленная в небо: Наталия Филёва, ее муж и дети — в фотоподборке

Известная сибирячка и богатейшая женщина России погибла в авиакатастрофе вчера вечером

Наталия Филёва родилась и выросла в Новосибирске
Наталия Филёва родилась и выросла в Новосибирске


Топ-менеджер и совладелица S7 Наталия Филёва разбилась на бизнес-джете на подлёте к Франкфурту-на-Майне 31 марта. Причины крушения ещё выясняются, но, по предварительным предположениям, во время поворота пилот по какой-то причине потерял контроль над самолётом. НГС публикует подборку фотографий семьи Филёвых. 


Наталия Филёва родилась в 1963 году в Новосибирске. В 90-х годах вместе с мужем, Владиславом Филёвым, она пришла в авиационный бизнес
Наталия Филёва родилась в 1963 году в Новосибирске. В 90-х годах вместе с мужем, Владиславом Филёвым, она пришла в авиационный бизнес


Совладелец S7 Владислав Филёв. Родился в 1963 году в семье военного в Южно-Сахалинске. С женой Наталией у них четверо детей
Совладелец S7 Владислав Филёв. Родился в 1963 году в семье военного в Южно-Сахалинске. С женой Наталией у них четверо детей


Дочь Филёвых — Татьяна. Изначально занималась маркетингом в компании родителей, а потом пришла и к руководству
Дочь Филёвых — Татьяна. Изначально занималась маркетингом в компании родителей, а потом пришла и к руководству


В марте 2019 года Наталия Филёва с состоянием 500 миллионов долларов попала на 14-е место списка журнала Forbes из 15 бизнесменов, которые построили бизнес с нуля и смогли изменить представление о России
В марте 2019 года Наталия Филёва с состоянием 500 миллионов долларов попала на 14-е место списка журнала Forbes из 15 бизнесменов, которые построили бизнес с нуля и смогли изменить представление о России


В октябре 2018 года Наталия Филёва заняла четвёртое место в списке 25 богатейших женщин России. Тогда её состояние оценивалось в 600 миллионов долларов
В октябре 2018 года Наталия Филёва заняла четвёртое место в списке 25 богатейших женщин России. Тогда её состояние оценивалось в 600 миллионов долларов


В 2018 году Филёва подарила новосибирцам две медицинские машины за 10 миллионов , с помощью которых можно пройти тестирование на ВИЧ и гепатит С
В 2018 году Филёва подарила новосибирцам две медицинские машины за 10 миллионов, с помощью которых можно пройти тестирование на ВИЧ и гепатит С


Еще больше материалов о гибели нашей известной землячки:

«Человек не должен терять голову, особенно женщина»: самые громкие цитаты Наталии Филёвой


«Думала не только о прибыли, но и о людях»: как Наталия Филёва сделала авиакомпанию S7 известной на весь мир

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