Семья, влюбленная в небо: Наталия Филёва, ее муж и дети — в фотоподборке

Наталия Филёва родилась и выросла в Новосибирске





Топ-менеджер и совладелица S7 Наталия Филёва разбилась на бизнес-джете на подлёте к Франкфурту-на-Майне 31 марта. Причины крушения ещё выясняются, но, по предварительным предположениям, во время поворота пилот по какой-то причине потерял контроль над самолётом. НГС публикует подборку фотографий семьи Филёвых.





Наталия Филёва родилась в 1963 году в Новосибирске. В 90-х годах вместе с мужем, Владиславом Филёвым, она пришла в авиационный бизнес





Совладелец S7 Владислав Филёв. Родился в 1963 году в семье военного в Южно-Сахалинске. С женой Наталией у них четверо детей





Дочь Филёвых — Татьяна. Изначально занималась маркетингом в компании родителей, а потом пришла и к руководству





В марте 2019 года Наталия Филёва с состоянием 500 миллионов долларов попала на 14-е место списка журнала Forbes из 15 бизнесменов, которые построили бизнес с нуля и смогли изменить представление о России





В октябре 2018 года Наталия Филёва заняла четвёртое место в списке 25 богатейших женщин России. Тогда её состояние оценивалось в 600 миллионов долларов





В 2018 году Филёва подарила новосибирцам две медицинские машины за 10 миллионов, с помощью которых можно пройти тестирование на ВИЧ и гепатит С





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