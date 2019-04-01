Из «Сан Сити» эвакуировали покупателей

В здании сработала система оповещений





Сегодня, 1 апреля, из новосибирского МФК «Сан Сити» эвакуировали всех посетителей.





Как рассказала корреспонденту НГС заместитель директора по маркетингу и рекламе МФК «Сан Сити» Мария Александрова, людей из здания вывели после сработавшей системы извещения.





«По предварительным данным, был приведён в действие ручной извещатель, кто-то из посетителей на него нажал, скорее всего, из-за хулиганских действий. Сейчас торговый центр закрыт, все люди эвакуированы. Наши технические специалисты обследуют здание на предмет угроз, пока ничего не обнаружено. Я думаю, что ближайшие несколько минут эвакуация будет отменена, и комплекс восстановит свою работу», — рассказала Мария Александрова.





На днях из торгового центра «Холидей Family» в Дзержинском районе Новосибирска эвакуировали работников и посетителей.

