Из «Сан Сити» эвакуировали покупателей

В администрации МФК считают, что тревогу могли поднять хулиганы

В здании сработала система оповещений 
В здании сработала система оповещений 


Сегодня, 1 апреля, из новосибирского МФК «Сан Сити» эвакуировали всех посетителей. 


Как рассказала корреспонденту НГС заместитель директора по маркетингу и рекламе МФК «Сан Сити» Мария Александрова, людей из здания вывели после сработавшей системы извещения. 


«По предварительным данным, был приведён в действие ручной извещатель, кто-то из посетителей на него нажал, скорее всего, из-за хулиганских действий. Сейчас торговый центр закрыт, все люди эвакуированы. Наши технические специалисты обследуют здание на предмет угроз, пока ничего не обнаружено. Я думаю, что ближайшие несколько минут эвакуация будет отменена, и комплекс восстановит свою работу», — рассказала Мария Александрова.


На днях из торгового центра «Холидей Family» в Дзержинском районе Новосибирска эвакуировали работников и посетителей.

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