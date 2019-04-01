«Старое здание разберут»: на месте лицея с погнутыми окнами построят новое здание
Из-за покосившихся окон руководству школы совсем недавно пришлось закрывать класс
Власти Новосибирска заказали разработку проекта по строительству новой школы на улице Тургенева, 84 в Октябрьском районе города — её построят на месте старого здания лицея
Согласно документам, опубликованным на портале госзакупок 29 марта, на разработку проекта власти готовы потратить 15 миллионов рублей — это начальная цена контракта. Закупку разместил департамент строительства и архитектуры Новосибирской области.
Как сообщил корреспонденту НГС директор лицея
«В тех программах, которые утверждены правительством Новосибирской области, лицей
В связи <...> с тем, что школа переполнена и работает в две с лишним смены, в прошлом году было выполнено техническое задание о строительстве здания на 975 мест.
Это практически в два раза превышает сегодняшнюю наполняемость», — рассказал он.
По словам директора, старое здание лицея полностью разберут, а на его месте построят новое — ещё больше и с бассейном.
«Это абсолютно новое здание, которое предполагает строительство полтора-два года. Проект готовится порядка 8–10 месяцев. Проект этот индивидуальный, никакой другой проект на нашу территорию не подходит — либо по количеству мест, <…> [либо] по территории», — пояснил он.
Онищенко подчеркнул, что, пока школу будут строить, всех учеников направят в ближайшие учебные заведения, не расформировывая классы.
«Это ближайшие школы в шаговой доступности, без расформирования классов и педагогического коллектива. Реально мы будем обучаться в других учебных заведениях на их площадях»,
— сказал он.
В середине февраля администрация лицея решила закрыть класс с прогнувшимся окном ради безопасности детей и учителей.
Дмитрий Здорников
Фото Ольги Бурлаковой