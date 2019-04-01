«Старое здание разберут»: на месте лицея с погнутыми окнами построят новое здание

Мэрия Новосибирска заказала разработку проекта по строительству новой школы на Тургенева, 84





Власти Новосибирска заказали разработку проекта по строительству новой школы на улице Тургенева, 84 в Октябрьском районе города — её построят на месте старого здания лицея № 185 . В феврале в старом здании школы деформировались окна — родители учеников сообщали, что это регулярно происходит из-за проблем с фундаментом.





Согласно документам, опубликованным на портале госзакупок 29 марта, на разработку проекта власти готовы потратить 15 миллионов рублей — это начальная цена контракта. Закупку разместил департамент строительства и архитектуры Новосибирской области.







Как сообщил корреспонденту НГС директор лицея № 185 Игорь Онищенко, начать строительство нового здания для школы планируют уже в 2021 году.





«В тех программах, которые утверждены правительством Новосибирской области, лицей № 185 на <...> строительство нового здания стоит на 21-й год.





В связи <...> с тем, что школа переполнена и работает в две с лишним смены, в прошлом году было выполнено техническое задание о строительстве здания на 975 мест.





Это практически в два раза превышает сегодняшнюю наполняемость», — рассказал он.





Так окна кабинета биологии в лицее № 185 выглядели в феврале





По словам директора, старое здание лицея полностью разберут, а на его месте построят новое — ещё больше и с бассейном.





«Это абсолютно новое здание, которое предполагает строительство полтора-два года. Проект готовится порядка 8–10 месяцев. Проект этот индивидуальный, никакой другой проект на нашу территорию не подходит — либо по количеству мест, <…> [либо] по территории», — пояснил он.





Онищенко подчеркнул, что, пока школу будут строить, всех учеников направят в ближайшие учебные заведения, не расформировывая классы.





«Это ближайшие школы в шаговой доступности, без расформирования классов и педагогического коллектива. Реально мы будем обучаться в других учебных заведениях на их площадях»,





— сказал он.





В середине февраля администрация лицея решила закрыть класс с прогнувшимся окном ради безопасности детей и учителей.