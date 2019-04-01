«Старое здание разберут»: на месте лицея с погнутыми окнами построят новое здание

Из-за покосившихся окон руководству школы совсем недавно пришлось закрывать класс

Мэрия Новосибирска заказала разработку проекта по строительству новой школы на Тургенева, 84
Мэрия Новосибирска заказала разработку проекта по строительству новой школы на Тургенева, 84


Власти Новосибирска заказали разработку проекта по строительству новой школы на улице Тургенева, 84 в Октябрьском районе города — её построят на месте старого здания лицея № 185. В феврале в старом здании школы деформировались окна — родители учеников сообщали, что это регулярно происходит из-за проблем с фундаментом. 


Согласно документам, опубликованным на портале госзакупок 29 марта, на разработку проекта власти готовы потратить 15 миллионов рублей — это начальная цена контракта. Закупку разместил департамент строительства и архитектуры Новосибирской области.


Как сообщил корреспонденту НГС директор лицея № 185 Игорь Онищенко, начать строительство нового здания для школы планируют уже в 2021 году. 


«В тех программах, которые утверждены правительством Новосибирской области, лицей № 185 на <...> строительство нового здания стоит на 21-й год. 


В связи <...> с тем, что школа переполнена и работает в две с лишним смены, в прошлом году было выполнено техническое задание о строительстве здания на 975 мест. 


Это практически в два раза превышает сегодняшнюю наполняемость», — рассказал он.


Так окна кабинета биологии в лицее № 185 выглядели в феврале
Так окна кабинета биологии в лицее № 185 выглядели в феврале


По словам директора, старое здание лицея полностью разберут, а на его месте построят новое — ещё больше и с бассейном. 


«Это абсолютно новое здание, которое предполагает строительство полтора-два года. Проект готовится порядка 8–10 месяцев. Проект этот индивидуальный, никакой другой проект на нашу территорию не подходит — либо по количеству мест, <…> [либо] по территории», — пояснил он.


Онищенко подчеркнул, что, пока школу будут строить, всех учеников направят в ближайшие учебные заведения, не расформировывая классы. 


«Это ближайшие школы в шаговой доступности, без расформирования классов и педагогического коллектива. Реально мы будем обучаться в других учебных заведениях на их площадях», 


— сказал он.


В середине февраля администрация лицея решила закрыть класс с прогнувшимся окном ради безопасности детей и учителей.

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