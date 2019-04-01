Над центром Новосибирска пронеслись военные истребители
Самолёты зашли на посадку в Толмачёво
Сегодня днём, 1 апреля, над центром Новосибирска пролетели несколько боевых самолётов МиГ-31.
Первые истребители пролетели над центральной частью Новосибирска после полудня.
Как объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе Центрального военного округа, самолёты садятся в новосибирском аэропорту на дозаправку.
«Это плановые полёты, то есть перебазирование. В Новосибирске они заходят на посадку, дозаправляются и идут дальше», — рассказали в пресс-службе.
Маршрут самолётов в ЦВО не уточнили, сославшись на то, что об этом говорить нежелательно.
Боевые самолёты часто летают над центром города на малой высоте — в аэропорту Толмачёво они дозаправляются.
Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова