Над центром Новосибирска пронеслись военные истребители

Самолёты зашли на посадку в Толмачёво

Над центром Новосибирска пролетели несколько боевых МиГ-31





Сегодня днём, 1 апреля, над центром Новосибирска пролетели несколько боевых самолётов МиГ-31.







Первые истребители пролетели над центральной частью Новосибирска после полудня.





Как объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе Центрального военного округа, самолёты садятся в новосибирском аэропорту на дозаправку.





«Это плановые полёты, то есть перебазирование. В Новосибирске они заходят на посадку, дозаправляются и идут дальше», — рассказали в пресс-службе.





Маршрут самолётов в ЦВО не уточнили, сославшись на то, что об этом говорить нежелательно.





Боевые самолёты часто летают над центром города на малой высоте — в аэропорту Толмачёво они дозаправляются.

