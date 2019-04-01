Над центром Новосибирска пронеслись военные истребители

Самолёты зашли на посадку в Толмачёво

Над центром Новосибирска пролетели несколько боевых МиГ-31
Над центром Новосибирска пролетели несколько боевых МиГ-31


Сегодня днём, 1 апреля, над центром Новосибирска пролетели несколько боевых самолётов МиГ-31.


Первые истребители пролетели над центральной частью Новосибирска после полудня.  


Как объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе Центрального военного округа, самолёты садятся в новосибирском аэропорту на дозаправку. 


«Это плановые полёты, то есть перебазирование. В Новосибирске они заходят на посадку, дозаправляются и идут дальше», — рассказали в пресс-службе.


Маршрут самолётов в ЦВО не уточнили, сославшись на то, что об этом говорить нежелательно.


Боевые самолёты часто летают над центром города на малой высоте — в аэропорту Толмачёво они дозаправляются.

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