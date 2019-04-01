Пышные сибирячки научились трюкам на воздушном кольце ради съёмок клипа
На дерзкий образ девушек вдохновила вокалистка группы Die Antwoord
Шесть пышных девушек из новосибирского танцевального проекта «Формат» сняли эпатажный клип под песню Cookie Thumper группы Die Antwoord, который звучал в саундтреке к фильму «Робот по имени Чаппи». Во время танца девушки исполняли акробатические трюки на воздушном кольце.
Изначально к съёмке клипа приступили 12 участниц, но до финала дошли только 6 девушек — нагрузка во время репетиций была слишком высокой.
На видео эффектные танцовщицы выступили в скандальных образах, вдохновившись главной героиней вышеупомянутого фильма Йоланди Фиссер и частично — образом Харли Квинн из «Отряда самоубийц».
«Наш танцевальный проект создан поддержать девушек любого формата на пути к своей мечте. И если есть мечта о танцах, нужно идти и делать. Мы поддержим, у нас для этого есть опыт и знания. Мы хотим показать, что
девушкам с формами доступны не только участия в шоу толстушек, они также могут освоить акробатику, в том числе и на воздушном кольце. Мы хотели дерзкий, смелый, скандальный клип со сложной хореографией,
и мы его получили, хотели раскрыть в участницах весь спектр эмоций, в том числе социально неодобряемых — и вуаля, всё есть. В рамках проекта это уже четвертый клип, и с каждой новой съёмкой мы усложняем хореографию, пробуем реализовать самые невероятные идеи», — рассказала корреспонденту НГС руководитель проекта Тамара Малгина.
На подготовку к клипу ушло около полугода. Самым смелым экспериментом для участниц стало предложение освоить трюки на воздушном кольце — за один месяц до съемок девушки освоили технику, и несколько акробатических элементов вошли в финальную версию клипа. Видео будет опубликовано только через две недели.
В прошлом октябре сибирячки в ярких нарядах станцевали на улице Ленина — девушки приняли участие во всемирном флешмобе «ATS Flash Mob World Wide».
Алёна Золотухина
Фото предоставлены Тамарой Малгиной