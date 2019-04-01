«Она впитала авиацию, будучи студенткой»: в НГТУ учредят стипендию имени Натальи Филёвой

Наталия Филёва — выпускница НЭТИ (теперь НГТУ)





Ассоциация выпускников Новосибирского государственного технического университета учредит стипендию имени Наталии Филёвой, топ-менеджера и совладелицы авиакомпании S7, погибшей в авиакатастрофе.





Об этом сообщил корреспонденту НГС президент ассоциации выпускников вуза Владимир Пономарёв. Он уточнил, что стипендия будет выплачиваться лучшим студентам факультета летательных аппаратов НГТУ.





«У нас есть традиция определённая, есть стипендиальный фонд, когда выпускники независимые учреждают стипендию для лучшего студента своей кафедры. И есть стипендии, которые мы учреждаем [в честь ]<...> выдающихся выпускников, ушедших из жизни. И сейчас у нас подготовлено постановление о Якове Лондоне <...>.





И без сомнения, что мы сделаем такую стипендию имени Наталии Филёвой для студентов факультета летательных аппаратов»,





— рассказал он.





Решение об учреждение стипендии принято, несмотря на то, что Наталия Филёва не входила в ассоциацию выпускников, добавил Пономарёв.





«Её специальность — инженер-радиомеханик. Она заканчивала факультет приборных устройств. Он готовил специалистов, которые были в том числе для вооружения самолётов.





Она всю жизнь работала в этой отрасли, в авиации, это направление она впитала, ещё будучи студенткой.





У неё это знание было глубокое всяких инженерных моментов», — напомнил Пономарёв.





Он рассчитывает, что стипендию частично профинансирует авиакомпания S7. «Мы ассоциация, мы не владеем денежными активами. По сумме пока сказать не могу, нам ещё предстоит обсудить этот вопрос с семьёй», — сказал он.





Корреспондент НГС направил запрос в авиакомпанию с просьбой уточнить, планирует ли руководство поддержать данную инициативу.





Наталья Филева погибла в авиакатастрофе вечером 31 марта. Частный самолет, на котором находилась сибирячка, разбился во время захода на посадку в аэропорту Эгельсбах в районе Франкфурта-на-Майне. НГС ведёт онлайн-трансляцию, где собирает все известные детали происшествия, а также воспоминания людей, которые были знакомы с погибшей.