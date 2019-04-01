Циклоны принесут в Новосибирск ветреную погоду с ночными холодами

Ветер в Новосибирске будет слабее, чем по области, а ночные температуры ещё останутся минусовыми





Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие трое суток, со 2 по 4 апреля: ветер в городе может усилиться до 18 метров в секунду.





В первой половине наступившей недели погода в Новосибирске будет неустойчивой, рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.





«Продолжается движение, зональное перемещение воздушных масс из районов Среднего Урала в восточном направлении. И этот процесс сопровождается выносом относительно тёплых воздушных масс, тем более, что в южных районах Алтая к ним примешивается движение воздуха из районов Казахстана. Поэтому погода в целом остаётся мягкой по температурному режиму, комфортной, но вместе с тем возрастает неустойчивость в плане осадков. То есть идут волновые циклонические возмущения, частные циклоны с запада на восток, и это при своём перемещении вызывает чередование периодов с осадками и без осадков. <…> Осадки сейчас будут идти уже не только в виде мокрого снега, но и дождя тоже», — сообщил Ренад Ягудин.





По его словам, движение циклонов также будет сопровождаться порывистыми ветрами — до 15–20 метров в секунду по области и до 13–18 метров в секунду по Новосибирску. Ночная температура в городе будет держаться на уровне 0…–4 градусов, днём воздух будет прогреваться до +6…+9.





Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.







Вместе с потеплением в город вернулись лужи: дороги начали уходить под воду. Накануне НГС рассказывал о затопленной улице Котовского: там колёса машин наполовину скрывает в воде.