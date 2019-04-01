«Из-под снега увидели руку»: туриста из Новосибирска накрыло лавиной в Шерегеше

Очевидцам удалось его откопать

Инцидент случился ещё на прошлой неделе, но в туристско-информационном центре «Шерегеш» рассказали о нём только сегодня
Инцидент случился ещё на прошлой неделе, но в туристско-информационном центре «Шерегеш» рассказали о нём только сегодня


В Шерегеше на туриста из Новосибирска сошла лавина — очевидцы сумели быстро откопать пострадавшего.


Лавина накрыла туриста из Новосибирска, когда он катался на снегоходе в районе Северного Мустага, сообщили сегодня, 1 апреля, в туристско-информационном центре «Шерегеш».


«Мужчина пытался заехать на верх склона, однако на пути оказался снежный козырёк. Развернув снегоход вниз по склону, он спустил снежную доску, которая накрыла снегоход и водителя. Из-под снега была видна рука, по которой пострадавший был найден и откопан», — говорится на сайте туристско-информационного центра.


Руководитель туристско-информационного центра «Шерегеш» Вячеслав Анисимов пояснил корреспонденту НГС, что происшествие случилось ещё 28 марта. 


По данным Вячеслава Анисимова, туриста засыпало снегом не полностью — часть его лица оставалась открытой. 


«Откопали по-быстрому», — резюмировал руководитель туристско-информационного центра, добавив, что медицинская помощь туристу не понадобилась.



В феврале в Шерегеше произошёл несчастный случай с ещё одним новосибирским туристом. Он катался на лыжах, столкнулся со снегоходом и оказался в реанимации.

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