«Из-под снега увидели руку»: туриста из Новосибирска накрыло лавиной в Шерегеше

Инцидент случился ещё на прошлой неделе, но в туристско-информационном центре «Шерегеш» рассказали о нём только сегодня





В Шерегеше на туриста из Новосибирска сошла лавина — очевидцы сумели быстро откопать пострадавшего.







Лавина накрыла туриста из Новосибирска, когда он катался на снегоходе в районе Северного Мустага, сообщили сегодня, 1 апреля, в туристско-информационном центре «Шерегеш».







«Мужчина пытался заехать на верх склона, однако на пути оказался снежный козырёк. Развернув снегоход вниз по склону, он спустил снежную доску, которая накрыла снегоход и водителя. Из-под снега была видна рука, по которой пострадавший был найден и откопан», — говорится на сайте туристско-информационного центра.







Руководитель туристско-информационного центра «Шерегеш» Вячеслав Анисимов пояснил корреспонденту НГС, что происшествие случилось ещё 28 марта.





По данным Вячеслава Анисимова, туриста засыпало снегом не полностью — часть его лица оставалась открытой.





«Откопали по-быстрому», — резюмировал руководитель туристско-информационного центра, добавив, что медицинская помощь туристу не понадобилась.









В феврале в Шерегеше произошёл несчастный случай с ещё одним новосибирским туристом. Он катался на лыжах, столкнулся со снегоходом и оказался в реанимации.

