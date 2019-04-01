ГИБДД устроила массовые проверки перевозчиков: могут остановить и во время рейса

Автоинспекторы выяснят, всё ли в порядке с общественным транспортом и осматривают ли водителей врачи

Проверять водителей рейсовых автобусов автоинспекторы будут до 3 апреля





Госавтоинспекция Новосибирска объявила о том, что в ближайшие дни будет массово проверять водителей автобусов.







С 1 по 3 апреля в городе пройдёт оперативно-профилактическая акция «Автобус». Под проверку ГИБДД попадут водители рейсовых автобусов, в том числе и междугородных, рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.







«Будут привлекать к административной ответственности тех водителей, которые управляют технически неисправными автобусами», — пояснил Владислав Савченков.







Также, по его словам, инспекторы ГИБДД проверят у водителей все необходимые документы и выяснят, проходят ли они медосмотр перед рейсами. При этом автоинспекторы могут остановить и движущийся автобус, если, например, заметят, что у него не работают световые приборы. Но в основном сотрудники ГИБДД будут проверять автобусы на конечных остановках, чтобы не создавать помех пассажирам, пояснил инспектор группы пропаганды.







До этого на протяжении трёх суток, вплоть до сегодняшнего утра, новосибирские автоинспекторы усиленно искали на дорогах пьяных водителей.