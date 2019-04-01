ГИБДД устроила массовые проверки перевозчиков: могут остановить и во время рейса

Автоинспекторы выяснят, всё ли в порядке с общественным транспортом и осматривают ли водителей врачи

Проверять водителей рейсовых автобусов автоинспекторы будут до 3 апреля 
Проверять водителей рейсовых автобусов автоинспекторы будут до 3 апреля 


Госавтоинспекция Новосибирска объявила о том, что в ближайшие дни будет массово проверять водителей автобусов.


С 1 по 3 апреля в городе пройдёт оперативно-профилактическая акция «Автобус». Под проверку ГИБДД попадут водители рейсовых автобусов, в том числе и междугородных, рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.


«Будут привлекать к административной ответственности тех водителей, которые управляют технически неисправными автобусами», — пояснил Владислав Савченков.


Также, по его словам, инспекторы ГИБДД проверят у водителей все необходимые документы и выяснят, проходят ли они медосмотр перед рейсами. При этом автоинспекторы могут остановить и движущийся автобус, если, например, заметят, что у него не работают световые приборы. Но в основном сотрудники ГИБДД будут проверять автобусы на конечных остановках, чтобы не создавать помех пассажирам, пояснил инспектор группы пропаганды.


До этого на протяжении трёх суток, вплоть до сегодняшнего утра, новосибирские автоинспекторы усиленно искали на дорогах пьяных водителей.

Прочтений: 2373

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено