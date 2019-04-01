«Бизнес находится в стрессе»: бывший депутат начал принимать жалобы от бизнесменов

Уполномоченный по правам предпринимателей Николай Мамулат будет работать 5 лет

Новый бизнес-омбудсмен рассказал корреспонденту НГС о проблемах новосибирского бизнеса
Новый бизнес-омбудсмен рассказал корреспонденту НГС о проблемах новосибирского бизнеса


Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о назначении нового уполномоченного по защите прав предпринимателей — на эту должность избрали бывшего депутата Законодательного собрания региона Николая Мамулата. Новый бизнес-омбудсмен рассказал корреспонденту НГС, какие проблемы есть у новосибирского бизнеса.


Постановление было опубликовано на сайте правительства Новосибирской области в разделе нормативно-правовых актов 29 марта. «Назначить Мамулата Николая Егоровича на государственную должность Новосибирской области уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области с 28 марта 2019 года сроком на 5 лет с денежным содержанием (вознаграждением) <...>», — говорится в тексте документа, подписанного Травниковым.


Как сообщил корреспонденту НГС Николай Мамулат, с 2001 по 2015 год он трижды избирался в Законодательное собрание Новосибирской области, а также работал в сфере продуктового и спортивно-оздоровительного бизнеса. По собственным словам Мамулата, он хорошо знаком с проблемами бизнеса. 


«В течение 5–6 лет мы занимались торговлей, параллельно мои организации занимались оптовыми поставками. [Затем] мы решили продать продовольственный бизнес и вложить деньги в фитнес-клуб. Мало было таких вот хорошего формата [заведений], способных конкурировавших с Москвой. Сейчас этим бизнесом занимается мой сын, дочь занимается туризмом», — рассказал он.


По мнению Мамулата, одной из основных проблем для бизнеса являются постоянно меняющиеся нормы законодательства.


«В общем, предпринимательская среда постоянно находится в таком состоянии непредсказуемости, постоянно ждущая или изменений законодательства, или других правил. Некоторые ещё даже не окупили затраты, потраченные на изменения, а уже новые правила вводят. Недавно у нас был шум по резкому увеличению тарифов <...>, строительный бизнес у которого всё шло нормально, а потом его перевернули на голову — бизнес находится в постоянном стрессе. 


Предприниматель на самом деле не стяжатель, в первую очередь, у него большая ответственность. [Вспомните] случай с предпринимателем «#Расцветай», другой мой знакомый, тоже там что-то с долгами, кредитами. Молодой человек, 34 года — инсульт. Или пожарные наши», 


— перечислил он.


Николай Мамулат подчеркнул, что ежегодный оборот малого и среднего бизнеса в Новосибирской области составляет полтора триллиона рублей, а значит области нужно стимулировать рост числа предпринимателей. «И малый, и средний бизнес приносит в бюджет 51% от этого оборота. 


Предприниматели — это люди, которые несут золотые яйца в бюджет. И их нужно лелеять, чтобы их было больше и больше. 


У нас 145 тысяч организаций малого и среднего бизнеса, мы находимся в пятёрке <...>. Новосибирская область у нас бизнес-предпринимательская. Мы же не будем сравнивать с Кемерово — у них там уголь, Томск — лес. А у нас руководство <...> к этому относится, понимая, что бюджет наполняется бизнесом. И это самое главное. У нас других доходов не предполагается», — заметил бывший депутат.


Недавно в Новосибирской области избрали нового уполномоченного по правам ребёнка — им стала Надежда Болтенко, ранее представлявшая регион в Совете Федерации, а до этого работавшая председателем горсовета Новосибирска.

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