Новосибирскую семью отдают под суд за драку с полицейским из-за бойцовой собаки
Владельцы стаффордширского терьера окажутся на скамье подсудимых
В Новосибирске закончилось расследование уголовного дела в отношении владельцев стаффордширского терьера, которые 4 января повздорили с участковым из-за собаки в Ленинском районе.
Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.
В ведомстве уточнили, что 52-летнего мужчину и 48-летнюю женщину обвиняют в «оскорблении представителя власти» (ст. 319 УК РФ) и в «применении насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
«Установлено, что 4 января 2019 года около 11 часов участковый уполномоченный полиции отделения полиции
Ранее в социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись конфликта с камеры наблюдения, установленной над входом в магазин неподалеку от места драки. На записи стаффордширский терьер идёт впереди хозяина — собака бежит на поводке длиной около метра. В 10:41:42 мужчина идёт обратно — на записи видно, как его пытается остановить сотрудник полиции. Следом за участковым идёт жена владельца собаки — она хватает участкового за рукав куртки, а собака защищает хозяина от незнакомца.
В какой-то момент женщина кидается на сотрудника полиции, пытаясь нанести несколько ударов. Потасовка между семейной парой собаководов и полицейским продолжается несколько минут.
Ольга Хмелевская
Скиншот видео проекта «Омбудсмен полиции» и s.nlex, instagram.com
Видео проекта «Омбудсмен полиции»