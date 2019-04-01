Новосибирскую семью отдают под суд за драку с полицейским из-за бойцовой собаки

На видео заметно, что владельцы вели собаку на длинном поводке





В Новосибирске закончилось расследование уголовного дела в отношении владельцев стаффордширского терьера, которые 4 января повздорили с участковым из-за собаки в Ленинском районе.







Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.







В ведомстве уточнили, что 52-летнего мужчину и 48-летнюю женщину обвиняют в «оскорблении представителя власти» (ст. 319 УК РФ) и в «применении насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ).







«Установлено, что 4 января 2019 года около 11 часов участковый уполномоченный полиции отделения полиции № 7 «Ленинский» Управления МВД России по городу Новосибирску, исполняя свои должностные обязанности по охране общественного порядка, патрулировал улицы Ленинского района города Новосибирска. Находясь у дома № 12 по улице Станиславского в Ленинском районе, увидел 52-летнего мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения с собакой породы американский стаффордширский терьер без намордника на длинном поводке, <…> в связи с чем сотрудник полиции сделал замечание мужчине. В ответ мужчина и находившаяся с ним 48-летняя женщина оскорбили сотрудника полиции и применили к нему физическое насилие, а именно нанесли удары по лицу и телу», — описали ситуацию в следственном управлении, добавив, что теперь уголовное дело предстоит рассмотреть суду.







Ранее в социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись конфликта с камеры наблюдения, установленной над входом в магазин неподалеку от места драки. На записи стаффордширский терьер идёт впереди хозяина — собака бежит на поводке длиной около метра. В 10:41:42 мужчина идёт обратно — на записи видно, как его пытается остановить сотрудник полиции. Следом за участковым идёт жена владельца собаки — она хватает участкового за рукав куртки, а собака защищает хозяина от незнакомца.







В какой-то момент женщина кидается на сотрудника полиции, пытаясь нанести несколько ударов. Потасовка между семейной парой собаководов и полицейским продолжается несколько минут.









