Новосибирский спортсмен завоевал две медали на чемпионате России по биатлону

Максим Буртасов взял серебро и бронзу в разных дисциплинах

В гонке преследования 29-летний Максим Буртасов занял третье место, а в масс-старте — второе
В гонке преследования 29-летний Максим Буртасов занял третье место, а в масс-старте — второе

Спортсмен из Новосибирской области Максим Буртасов завоевал бронзовую и серебряную медали на чемпионате России по биатлону, который сейчас проходит в Тюмени.


В гонке преследования на дистанции 12,5 километра Максим Буртасов занял третье место среди мужчин, уступив Александру Логинову из Тюменской области и Вадиму Филимонову из Ханты-Мансийского автономного округа. В масс-старте на 15 километров новосибирца опередил Владимир Семаков из Удмуртии — Максим Буртасов финишировал вторым, сообщили в Союзе биатлонистов России.


«Где-то недоработал, значит. Может быть, летом, может быть, по ходу сезона. Поэтому будем работать над этим, чтобы не проигрывать последний круг», — сказал Максим Буртасов в интервью «Матч-ТВ» по итогам масс-старта.


По словам новосибирского биатлониста, во время масс-старта бежать было тяжелее, чем во время первых соревнований — к этому времени трасса была уже разбита, и на ней было много рыхлого снега. В целом же спортсмен отметил, что доволен своим результатом.


Ранее биатлонистка из Новосибирска Евгения Павлова выступила в масс-старте на чемпионате мира, который проходил в шведском городе Эстерсунде.

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