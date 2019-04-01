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Происшествия
Гибель совладелицы S7
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Срочно: совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Частный самолет, на борту которого была топ-менеджер, разбился во время посадки

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Наталии Филевой было 55 лет

Фото: Стас Соколов / НГС

Вечером 31 марта в авиакатастрофе погибла топ-менеджер и совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева, сообщает РБК. Частный самолет, на котором находилась сибирячка, разбился во время захода на посадку в аэропорту Эгельсбах в районе Франкфурта-на-Майне.

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Бизнес-джет Epic LT Dinasty - это турбовинтовой одномоторный самолет, который выпускают в Америке, первый полет модель совершила в 2004 году. Самолет вмещает в себя 6 человек (1 пилот и 5 пассажиров), он способен развивать скорость до 680 км\ч и преодолевать до 3,4 тысячи километров. 

По данным сервиса Flightradar, бортовой номер разбившегося самолета Epic-LT - RA2151G. 24 марта 2015 года этот самолет уже попадав в авиапроисшествие - он приземлился в "Домодедово" со сломанным шасси и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Издание Life News тогда заявляло, что за штурвалом самолета был сам Владислав Филёв, которые прилетел в Россию из города Брно (Чехия).

Предположительно, именно на этом самолете разбилась Наталия Филёва. Фото с сайта airliners.net

Не смотря на то, что компания S7 уже много лет назад стала московской, поменяв бизнес-прописку, супруги Филёвы время от времени делали пожертвования городу, в котором зародился их бизнес. В прошлом году Наталия Филёва подарила новосибирцам 2 медицинские машины, каждая из которых стоила по 5 миллионов рублей.

Наталия Филёва в прошлом году подарила Новосибирску два медицинских автомобиля

Фото: Мария Морсина

По данным Frankfurter Neue Presse, 6-местный самолет Epic-LT прилетел во Франкфурт-на-Майне из Франции, он потерпел крушения неподалеку от аэропорта Эгельсбах, к северо-западу от Эрцхаузена. На борту, по предварительным данным, были 3 человека, все они погибли. Как сообщают немецкие СМИ, к расследованию причин происшествия подключилось Федеральное управление экспертизы воздушных судов.

Согласно данным «Контур.Фокус», Наталья Филева является совладелицей и председателем совета директором созданной в 2005 году на базе «Сибири» группы компаний S7. Второй учредитель — ее муж Владислав. По данным за 2017 года, чистая прибыль компании составила 2,8 млрд (судя по всему, не изменившись с предыдущим годом). А за прошлый год авиакомпании группы (сюда также входит «Глобус») обслужили 16 млн пассажиров. Авиакомпания является одним из лидеров в России по авиаперевозкам. 

Причины ЧП до сих пор неизвестны. Напомним, что накануне, 26 марта, в аэропорту Франкфурта-на-Майне отменили, по данным РИА Новости, 54 рейса из-за проблем с программным обеспечением в авиадиспетчерской службе Германии.

Наталия Филева родилась 27 ноября 1963 года в Новосибирске, здесь же закончила Новосибирский электротехнический институт, получив специальность инженер-радиомеханик. Как писали «Ведомости», в начале 90-х она работала в новосибирском Гарантбанке.

«В 1997 году супруги Наталия и Владислав Филёвы выкупили у сотрудников акции авиакомпании «Сибирь». После кризиса 1998 года они стали владельцами контрольного пакета предприятия и занялись развитием бизнеса за счёт поглощения мелких авиаперевозчиков. В 2006 году на базе подразделений «Сибири» возникла группа S7, компания провела ребрендинг», — писал Forbes в прошлом году.

Парк самолетов Филёвы в конце 90-х расширяли в том числе за счет обанкротившихся мелких авиапредприятий - «Саяна», «Энкора», а также авиакомпаний Барнаула, Кемерова и Томска.

Также, если верить изданию Bild, неподалеку от места падения самолета патрульная машина полиции, которая ехала на место ЧП, попала в смертельное ДТП - в нее врезалась встречная машина. Полицейские получили тяжелые ранения, по крайней мере двое пассажиров врезавшейся в них машины погибли.

Фото патрульной машины, которая, по версии издания, попала в ДТП по дороге на место крушения самолета

Фото: Борис Росслер / dpa с сайта Bild.de

По сообщению изданию Bild, самолет упал на поле спаржи. Европейские СМИ сообщают о трех погибших, среди которых, предположительно, отец Наталии Филёвой. Легкий самолет Epic-LT упал в 15:30 по местному времени.

Наталии Филёвой было 55 лет, у нее двое детей и муж — предприниматель Владислав Филёв. В октябре прошлого года журнал Forbes включил Наталию в рейтинг богатейших женщин России, она заняла 4-ю строчку с состоянием в 600 миллионов долларов.

Как сообщили НГС в пресс-службе авиакомпании, пока об авиакатастрофе известно немногое. 

«31 марта 2019 года при заходе на посадку частного самолета Epic-LT в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) в возрасте 55 лет погибла акционер S7 Airlines Филева Наталия Валерьевна. Обстоятельства трагедии пока неизвестны.


Команда холдинга S7 Group выражает глубочайшие соболезнования семье и близким. Образ Наталии Валерьевны как яркого неравнодушного лидера и прекрасного человека навсегда останется в памяти сотрудников, это невосполнимая утрата для всего коллектива. Расследование происшествия будет проводиться международной комиссией в установленном порядке при участии российских авиационных властей», - заявили НГС в компании S7.

НГС.НОВОСТИ
Фото Стаса Соколова

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Наталья ФилеваавиакатастрофаS7

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КОММЕНТАРИИ (14)

изя
1 апр 2019 в 01:44

а почему на лечение полетели в германию? а не в сирию венесуэлу или сев.корею

1984
1 апр 2019 в 01:41

Сдаётся мне, не просто так такие самолеты терпят крушение

Бэха Х5
1 апр 2019 в 01:37

Ирония судьбы...

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