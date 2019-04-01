Срочно: совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Наталия Филева родилась 27 ноября 1963 года в Новосибирске, здесь же закончила Новосибирский электротехнический институт, получив специальность инженер-радиомеханик. Как писали «Ведомости», в начале 90-х она работала в новосибирском Гарантбанке.

«В 1997 году супруги Наталия и Владислав Филёвы выкупили у сотрудников акции авиакомпании «Сибирь». После кризиса 1998 года они стали владельцами контрольного пакета предприятия и занялись развитием бизнеса за счёт поглощения мелких авиаперевозчиков. В 2006 году на базе подразделений «Сибири» возникла группа S7, компания провела ребрендинг», — писал Forbes в прошлом году.

Парк самолетов Филёвы в конце 90-х расширяли в том числе за счет обанкротившихся мелких авиапредприятий - «Саяна», «Энкора», а также авиакомпаний Барнаула, Кемерова и Томска.