Вжух, и конец света! Смотрим, как Россия потемнела из-за любви к экологии
Яркие кадры темных домов до «Часа Земли» и после
Фотографы Сети городских порталов дежурили в Екатеринбурге и Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде и других городах, чтобы показать вам самые красивые кадры с акции. Чтобы сравнить здания в освещении и во тьме, просто потяните шторку влево.
В Волгограде без освещения остался Мамаев курган: подсветку отключили не только на статуях, но и на аллее тополей. Редкие посетители не замечали друг друга на расстоянии нескольких метров, а полицейские ходили с фонариками. Посмотрите, как эффектно это было.
В Нижнем Новгороде в «Час Земли» отключают от света Кремль, но в этом году что-то пошло не так и Кремль остался с подсветкой. Зато погасли огни Нижегородской ярмарки.
В Ростове-на-Дону без света остались главные здания власти: полпредство, правительство и администрации районов и города.
В Самаре погасили огни на оперном театре и вокзале. Посмотрите, как выглядит город без огней!
Екатеринбург в честь «Часа Земли» погасил огни главной спортивной арены города, которая прошлым летом принимала матчи чемпионата мира по футболу. Без света остались вокзалы, административные здания и небоскреб «Исеть».
В Тюмени погасла главная достопримечательность города — мост Влюбленных.
А вот в Уфе всемирную акцию будто проигнорировали: город продолжал сиять, не померкла даже декоративная подсветка на деревьях. Впрочем, нашлись здания-смельчаки, которые на час погасили огни. Это Гостиный двор и отель у Театрального сквера.
Красноярск на время погасил «Планету»: у торгового центра пропала подсветка ровно в 20:30. К акции добровольно присоединились еще пара сотен сибиряков: они выключили свет в своих домах.
В Ярославле без света остались колесо обозрения и пивной завод.
Фото: Алексей Волхонский/V1.RU, Наталья Бурухина/NN.RU, Анатолий Карбинов/161.RU, Роман Данилкин/63.RU, Артём Устюжанин/E1.RU, Ирина Шарова/72.RU, Тимур Шарипкулов/UFA1.RU, Артём Ленц/NGS24.RU, Александра Савельева/76.RU, Елена Вахрушева/76.RU