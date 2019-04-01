Вжух, и конец света! Смотрим, как Россия потемнела из-за любви к экологии

Яркие кадры темных домов до «Часа Земли» и после

Акция ежегодно проходит в последние выходные марта: на час гаснут огни главных зданий городов





Фотографы Сети городских порталов дежурили в Екатеринбурге и Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде и других городах, чтобы показать вам самые красивые кадры с акции. Чтобы сравнить здания в освещении и во тьме, просто потяните шторку влево.







В Волгограде без освещения остался Мамаев курган: подсветку отключили не только на статуях, но и на аллее тополей. Редкие посетители не замечали друг друга на расстоянии нескольких метров, а полицейские ходили с фонариками. Посмотрите, как эффектно это было.













В Нижнем Новгороде в «Час Земли» отключают от света Кремль, но в этом году что-то пошло не так и Кремль остался с подсветкой. Зато погасли огни Нижегородской ярмарки.









В Ростове-на-Дону без света остались главные здания власти: полпредство, правительство и администрации районов и города.









В Самаре погасили огни на оперном театре и вокзале. Посмотрите, как выглядит город без огней!









Екатеринбург в честь «Часа Земли» погасил огни главной спортивной арены города, которая прошлым летом принимала матчи чемпионата мира по футболу. Без света остались вокзалы, административные здания и небоскреб «Исеть».













В Тюмени погасла главная достопримечательность города — мост Влюбленных.









А вот в Уфе всемирную акцию будто проигнорировали: город продолжал сиять, не померкла даже декоративная подсветка на деревьях. Впрочем, нашлись здания-смельчаки, которые на час погасили огни. Это Гостиный двор и отель у Театрального сквера.













Красноярск на время погасил «Планету»: у торгового центра пропала подсветка ровно в 20:30. К акции добровольно присоединились еще пара сотен сибиряков: они выключили свет в своих домах.









В Ярославле без света остались колесо обозрения и пивной завод.











