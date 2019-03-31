онлайн-трансляция

Самолёт из Шанхая в Лондон экстренно сел в Новосибирске

Одному из пассажиров стало плохо

Это уже второй подобный случай за неделю
Это уже второй подобный случай за неделю


Сегодня днем в новосибирском аэропорту Толмачёво приземлился Boeing 777–300, следовавший по маршруту Шанхай – Лондон. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.


«Как-то часто стали захаживать вне графика иностранные гости. Сейчас сел крупный самолет B777 Шанхай – Лондон. На полпути решил сесть», — написал он.


Как сообщили в пресс-службе новосибирского аэропорта, одному из пассажиров на борту стало плохо.


«В связи с самочувствием одного из пассажиров. Благодаря взаимодействию аэропорта и аэронавигации своевременно к посадке рейса вызваны специализированные бригады скорой помощи города Оби и Новосибирска», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь АО «Аэропорт Толмачёво» Ирина Шавшина. 


В прошлую среду самолёт из Мюнхена в Шанхай резко развернулся в небе над Сибирью и сел в Новосибирске.


В пресс-службе добавили, что пассажир уже доставлен больницу.


«Пассажир госпитализирован в одно из учреждений города Новосибирска. Рейс будет продолжен после дозаправки воздушного судна», — пояснили в аэропорту.


Новосибирец снял, как самолёт заходит на посадку в Толмачёво.


Самолёт из Шанхая в Лондон экстренно сел в Новосибирске


Как сообщают очевидцы, другие пассажиры рейса находятся в самолёте. 


Самолёт из Шанхая в Лондон экстренно сел в Новосибирске



Главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова рассказала о пассажире самолёта, которого медицинские работники забрали из Толмачёво.


«Там стало плохо женщине 40 лет. Её отвезли в областную больницу. Она гражданка Италии», — сообщила она.


Очевидцы сообщают, что самолёт готовится к взлёту. 


На онлайн-табло аэропорта Толмачёво появилась информация о том, что самолёт должен был вылететь в Лондон в 19:02.



Самолёт из Шанхая в Лондон экстренно сел в Новосибирске



Самолёт взлетел!

Самолёт из Шанхая в Лондон экстренно сел в Новосибирске


На этом мы завершаем онлайн-трансляцию.


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