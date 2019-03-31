Новосибирские пенсионерки выиграли две золотые медали на первенстве России по пауэрлифлингу

По словам тренера, его подопечные без проблем выиграли первенство России





Две пенсионерки из Новосибирска выиграли две золотых награды на первенстве России для ветеранов по классическому троеборью. Спортсменки выполняли становую тягу, приседания и жим лёжа.





«У нас от Новосибирской области в категории 60–69 лет было две участницы. <...> Они занимаются у меня уже четыре года. Здесь, на области они всё выиграли. На первенстве России они без вопросов заняли первые места. Не так много у нас в России бабушек, которые делают приседания, становые тяги, жим лёжа. Их очень мало. <...> Я сам поражён энергией, которая от них на данный момент исходит», — рассказал корреспонденту НГС тренер Евгений Завгородний.





И на пенсии можно отлично выглядеть







Как рассказали сами спортсменки, в пауэрлифтинг они пошли, в первую очередь, чтобы поправить здоровье.





«Я пять лет уже занимаюсь пауэрлифтингом. <...> У меня очень спина болела. Я что только не делала: и иглоукалывания, и мануалисты, всё бесполезно. И вот пришла в спорт. Тренер мной занялся. И вот результат», — поделилась двукратная чемпионка России Елена Антонова.





Наталия Пугачёва выступала в той же возрастной категории, но в другом весе. Пауэрлифтингом она занимается не так давно.





«Я сначала в тренажёрный зал начала ходить три года назад. Но я занималась только для себя. А уже на профессиональном уровне, чтобы показать результат, буквально полгода [занимаюсь]. <...> Тренер меня увидел и предложил. Этот вид спорта для любых возрастов, и можно себя показать. <...> Я считаю, лучше относить деньги в спортзал, чем в аптеку», — рассказала она.





В середине марта гимнасты из Новосибирска стали чемпионами Кубка Германии.