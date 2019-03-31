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В Новосибирске мужчина сорвался с крыши и повис вниз головой — ему помогли спасатели

Он провисел так несколько часов и почти потерял сознание

К приезду спасателей мужчина почти потерял сознание
К приезду спасателей мужчина почти потерял сознание


Накануне, 30 марта, новосибирские спасатели помогли мужчине, который чистил снег на крыше одного из домов в Советском районе, сорвался и повис вниз головой. 


«Спасатели обнаружили мужчину, висящего на верёвке, пристёгнутой к монтажному поясу. Мужчина висел в горизонтальном положении упираясь ногами в стену дома. Помочь самому себе он не мог. <...> Мужчина 1970 г.р. чистил снег. Профессиональным спасателем, имеющим доступ к работам на высоте, он не является», — сообщается в группе Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС).


Как пояснил корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин, к приезду спасателей мужчина находился в практически бессознательном состоянии. 


«Когда он висел, скажем так, голова у него была ниже горизонта, а ноги — выше. Кровь к голове [приливала]. И в таком положении он уже находился почти без сознания. В любом случае, такое длительное зависание привело бы к трагическим, конечно, последствиям. <...> В результате он с крыши скатился, "маятником" провис. Хорошо, видимо, что высота небольшая была, нагрузки на позвоночник минимальные, наверно, получил», — пояснил он.


По словам спасателя, мужчина нарушил правила техники безопасности: работал без дополнительной страховки, не было страхующего человека наверху. Чтобы помочь ему, спасатели подставили под него трёхколенную лестницу.


На прошлой неделе спасатель-альпинист залез в окно квартиры на 9-м этаже, где был заперт маленький ребёнок.

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