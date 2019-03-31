«Был прямо аншлаг»: новосибирцы собрали шесть грузовиков сортируемого мусора

Сотни новосибирцев принесли на точки сбора мусор, который они сортировали дома





Вчера в Новосибирске прошла третья в этом году акция по раздельному сбору отходов «Зелёная белка». За день новосибирцы принесли на точки сбора 150 кубометров мусора.





«Вчера был прямо аншлаг. <...> Были отдельно машины для макулатуры, для пластика и прочего. Также на центральном маршруте собирали органику для пилотного проекта по городским огородам. Население нам сдает макулатуру, несколько видов пластика, стекло, батарейки и неработающую технику, все это отправляется на переработку. Мы работаем с компанией «Тайгер-Сибирь», которая устанавливает и обслуживает контейнеры для раздельного сбора в Новосибирске», — объяснила корреспонденту НГС организатор акции Светлана Братющенко.











По словам Светланы, Новосибирск входит в число лидеров по количеству контейнеров для раздельного сбора мусора. Стекло перерабатывают в нашем городе, пластик — частично тоже.





«У нас недавно появился завод по переработке батареек (второй в России после Челябинска). Макулатуру отправляют на Урал, в Новосибирске практически нет её переработки», — пояснила организатор.





За день «экомобиль» объехал 17 точек в городе. Собранный мусор занял 6 грузовиков.





















«Это моя четвёртая или пятая акция, уже вошло в привычку сортировать мусор и отвозить раз в месяц на эту акцию. Частично я могу его сдать в своём дворе — стоит ящик для стекла, жестяных банок, ПЭТ. Это очень удобно. <...> Порядка 15 человек было при мне. Мешки и "бэги" были почти полные, так как я к окончанию акции на точке приехала. Если была бы возможность, я бы все сортировала, не так уж это трудно. Конечно, я не абсолют в плане "невреда" природе, но это лучше, чем ничего», — рассказала участница акции Александра Малыгина.





В прошлом сентябре новосибирцы устроили соревнования по сбору мусора — они набрали 10 килограммов крышечек.