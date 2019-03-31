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«Был прямо аншлаг»: новосибирцы собрали шесть грузовиков сортируемого мусора

В городе прошла очередная акция «Зелёная белка»

Сотни новосибирцев принесли на точки сбора мусор, который они сортировали дома
Сотни новосибирцев принесли на точки сбора мусор, который они сортировали дома


Вчера в Новосибирске прошла третья в этом году акция по раздельному сбору отходов «Зелёная белка». За день новосибирцы принесли на точки сбора 150 кубометров мусора.


«Вчера был прямо аншлаг. <...> Были отдельно машины для макулатуры, для пластика и прочего. Также на центральном маршруте собирали органику для пилотного проекта по городским огородам. Население нам сдает макулатуру, несколько видов пластика, стекло, батарейки и неработающую технику, все это отправляется на переработку. Мы работаем с компанией «Тайгер-Сибирь», которая устанавливает и обслуживает контейнеры для раздельного сбора в Новосибирске», — объяснила корреспонденту НГС организатор акции Светлана Братющенко.


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Дорогие участники нашей акции! . Спасибо вам за сегодняшнюю акцию! Спасибо за ваши посты и stories, в которых вы нас отмечаете, ведь так больше людей в Новосибирске (и не только) узнают о том, что можно сдавать отходы на переработку! . Кстати, а как вы сами узнали о нашей акции? Мы составили для вас еще один опросик, в котором просим честно рассказать, как для вас сегодня прошла акция. Особенно интересно будет почитать тех, кто был у нас впервые! И не менее интересно будет услышать мнение тех, кто с нами уже давно (может быть даже с самого начала Белки)! Опрос уже доступен по ссылке в описании профиля! . Огромная благодарность нашим волонтерам, отстоявшим сегодня на "боевых" постах! Акцию ежемесячно готовят и проводят около 50 человек - наша большая дружная рыжая команда! . Спасибо нашим водителям, и всем, кто помогает нам с транспортом! Вы лучшие! Сегодня на переработку отправились 6 ПОЛНЫХ машин вторсырья, а это почти 150 кубов!!! . Благодарим наших партнеров, которые ждут нас в свой сокращенный день и разгружают рассортированные и принесенные вами и доставленные нами отходы. . Огромное спасибо всем, благодаря кому сегодняшняя 55-ая "Белка" случилась! А сейчас всем срочно отмечать Час Земли! . #зеленаябелка

Публикация от ЖИЗНЬ БЕЗ МУСОРА (@green.belka)


По словам Светланы, Новосибирск входит в число лидеров по количеству контейнеров для раздельного сбора мусора. Стекло перерабатывают в нашем городе, пластик — частично тоже. 


«У нас недавно появился завод по переработке батареек (второй в России после Челябинска). Макулатуру отправляют на Урал, в Новосибирске практически нет её переработки», — пояснила организатор.


За день «экомобиль» объехал 17 точек в городе. Собранный мусор занял 6 грузовиков.






«Это моя четвёртая или пятая акция, уже вошло в привычку сортировать мусор и отвозить раз в месяц на эту акцию. Частично я могу его сдать в своём дворе — стоит ящик для стекла, жестяных банок, ПЭТ. Это очень удобно. <...> Порядка 15 человек было при мне. Мешки и "бэги" были почти полные, так как я к окончанию акции на точке приехала. Если была бы возможность, я бы все сортировала, не так уж это трудно. Конечно, я не абсолют в плане "невреда" природе, но это лучше, чем ничего», — рассказала участница акции Александра Малыгина.


В прошлом сентябре новосибирцы устроили соревнования по сбору мусора — они набрали 10 килограммов крышечек. 

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