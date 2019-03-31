Воды по колено: в Ленинском районе затопило перекрёсток (видео)

Колёса машин скрывает наполовину





В воскресенье, 31 марта, в Ленинском районе Новосибирска затопило перекресток и пешеходный переход. Также на участке погасли светофоры.





«Я снимал только что на улице Котовского. Это соседний перекрёсток с ямой на Котовского, остановка "Зональный институт". Я сейчас прошёл дальше, на пересечение Геодезической и Котовского. Там тоже светофоры не работают. Тоже перейти сложно, но воды поменьше, конечно. Там удалось перейти улицу. Только ноги промочил», — рассказал корреспонденту НГС читатель Дмитрий Мишин.









В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении сообщили, что его работники уже разбираются с этой проблемой.







«Погасло два светофора. Экипаж работает на месте», — коротко ответили в диспетчерской.





На прошлой неделе «ожила» легендарная яма на Котовского. В своём аккаунте в Twitter она поздоровалась с подписчиками.